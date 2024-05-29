Malatya Kale'de Halk Eğitim Merkezi Kursiyerlerinin Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Malatya Kale'de Halk Eğitim Merkezi Kursiyerlerinin Sergisi Açıldı

Malatya Kale\'de Halk Eğitim Merkezi Kursiyerlerinin Sergisi Açıldı

Malatya'nın Kale ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin bir yıl boyunca hazırladıkları ürünlerin yer aldığı 'El Emeği Göz Nuru' sergisi, Kaymakam Ceyhun Denli'nin katılımıyla açıldı. Sergide seramik, cam teknolojisi, el sanatları, giyim üretim teknolojisi, halı dokuma, dikiş nakış, takı tasarımı, rölyef, ahşap boyama gibi birçok alanda üretilen ürünler sergilendi. Açılışa Belediye Başkanı İhsan Özbay ve çok sayıda vatandaş da katıldı.

29.05.2024 16:41
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Malatya'nın Kale ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin bir yıl boyunca hazırladıkları ürünlerin yer aldığı "El Emeği Göz Nuru" sergisi açıldı.

Kaymakam Ceyhun Denli, Kongre ve Kültür Merkezindeki serginin açılışında, kursiyerlerin eserlerinin son derece başarılı olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Sergide seramik ve cam teknolojisi, el sanatları teknolojisi alanlarında kurs eğiticilerinin ve kursiyerlerin hazırladıkları giyim üretim teknolojisi, halı dokuma, el sanatları, dikiş nakış, takı tasarımı, rölyef, ahşap boyama alan ve dallarında birçok ürün ve yapılan resimler yer aldı.

Ayrıca geri dönüşüm ve sıfır atık uygulamaları kapsamında kurslarda yapılan ürünler de sergilendi.

Açılışa Belediye Başkanı İhsan Özbay, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatya Kale'de Halk Eğitim Merkezi Kursiyerlerinin Sergisi Açıldı - Son Dakika

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