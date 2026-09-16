Malatya Kale\'de Kızılay kampanyasında 36 ünite kan toplandı

Malatya'nın Kale ilçesinde Türk Kızılay tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kale Kaymakamlığının koordinasyonunda, Kale Merkez Camisi bahçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına, Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay, belediye personelleri, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personeller, mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

Kan alma merkezini ziyaret eden Kale Kaymakamı İsmail Hakkı Batı, kan bağışının yalnızca ihtiyaç sahiplerine destek olmak anlamına gelmediğini, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın önemli örneklerinden biri olduğunu belirtti.

Batı, kan bağışının dayanışmanın ve insan hayatına dokunmanın en güzel yollarından biri olduğunu söyledi.

Kan bağışında bulunan Bağlıca Mahallesi Muhtarı Haşim Aslan ise kan vermenin bir vatandaşlık görevi olduğunu ifade ederek, verdiği kanın tanımadığı bir insanın hayatını kurtarma ihtimalinin bile kendisini çok mutlu ettiğini belirtti.

Kampanyada 36 ünite kan toplandı.