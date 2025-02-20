Malatya Karla Beyaza Büründü: Kartpostallık Görüntüler

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Beyaza bürünen Malatya böyle görüntülendi

Kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

MALATYA - Malatya'da etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Gece boyunca devam eden yağışın ardından kent merkezi dron ile havadan görüntülendi ve kartpostalları andıran manzaralar ortaya çıktı.

Yurt genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı Malatya'da da kendini gösterdi. Gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sabaha kadar devam ederken, şehirde kar kalınlığı yer yer 20 santimetreyi buldu. Kar yağışı nedeniyle okullar bir gün süreyle tatil edilirken, belediye ekipleri tüm ilçelerde yol açma ve tuzlama çalışmalarına hız verdi.

Kent genelindeki 719 mahallede çalışmalar aralıksız sürerken, dron ile havadan çekilen görüntüler eşsiz manzaralar oluşturdu. Beyaz örtüye bürünen Malatya, karla birleşerek seyrine doyumsuz kareler sundu. Malatyalılar tüm yurtta olduğu gibi Malatya'da da kar yağmasını sevinçle karşılayarak karın bolluk bereket olduğunu söylediler.