Malatya merkezli dolandırıcılık operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Malatya merkezli dolandırıcılık operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Malatya merkezli dolandırıcılık operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Malatya merkezli düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 15 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini 'uzlaştırmacı avukat ve posta memuru' olarak tanıtarak 15 kişiyi dolandıran zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Operasyon kapsamında 11 milyon lira haksız kazanç elde eden şüpheliler, 8 ilde düzenlenen operasyonlarla yakalandı. 15 zanlıdan 3'ü tutuklanırken, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

16.05.2024 22:21
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Malatya merkezli 8 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 15 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini "uzlaştırmacı avukat ve posta memuru" olarak tanıtarak 15 kişiyi icra dosyalarının olduğuna inandırıp dolandıran zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, 15 kişiden 11 milyon lira haksız kazanç elde eden şüphelilerin yakalanması için Malatya merkezli İzmir, Denizli, Antalya, Adana, Mersin, Gaziantep ve Diyarbakır'da operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 15 şüphelinin adreslerindeki aramada dijital materyallere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 15 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatya merkezli dolandırıcılık operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

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