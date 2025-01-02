Malatya Müftüsü'nden Regaip Kandili Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Malatya Müftüsü'nden Regaip Kandili Mesajı

Müftü Dolu, Regaip Kandili'nin huzur ve kardeşlik doyuları sunduğunu vurguladı.

02.01.2025 14:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya İl Müftüsü Ramazan Dolu, Regaip Kandili dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Dolu, mesajında, mübarek Regaip Kandili'ne erişmenin huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, bu gecenin Allah'ın rahmetinin bolca tecelli ettiği, duaların kabul olduğu, gönüllerin arındığı özel bir gece olduğunu vurguladı.

Kandillerin aynı zamanda insanlara ruhunu yeniden besleme, kalpleri arındırma ve maneviyatı güçlendirme fırsatı sunduğunu kaydeden Dolu, Regaip Kandili'nin Allah'a daha yakın olma arzusuyla sevgi, hoşgörü ve barış içinde bir arada olma zamanı olduğunu ifade etti.

Müftü Dolu, şöyle devam etti:

"Bu gece, tüm insanlık için birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği, dualarımızın kabul olduğu bir zaman dilimi olarak bizlere çok kıymetli bir manevi hazine sunmaktadır. Bu mübarek gece vesilesiyle, başta Malatya'mız olmak üzere, tüm İslam aleminin ve insanlığın barış, huzur ve sağlık içinde bir hayat sürmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Regaip Kandili'nin, gönüllerimize rahmet, umut ve huzur getirmesini temenni ediyor, tüm Malatyalı hemşerilerime ve tüm Müslümanlara hayırlı ve bereketli bir kandil diliyorum."

Kaynak: AA

Kültür Sanat, malatya, Güncel, Yaşam, Müftü, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya Müftüsü'nden Regaip Kandili Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:29 DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP
16:18 AK Partili Yayman, PKK’nın silah bırakacağı tarihi açıkladı AK Partili Yayman, PKK'nın silah bırakacağı tarihi açıkladı
16:12 DEM heyeti ile Bahçeli görüşmesine CHP lideri Özel’den ilk yorum DEM heyeti ile Bahçeli görüşmesine CHP lideri Özel'den ilk yorum
15:49 Ahmet Türk görüşmede MHP lideri Bahçeli’ye kehribar tespih hediye etti Ahmet Türk görüşmede MHP lideri Bahçeli'ye kehribar tespih hediye etti
14:59 DEM Parti heyeti, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü DEM Parti heyeti, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü
09:09 Arda Güler Premier Lig devine imzayı atıyor Arda Güler Premier Lig devine imzayı atıyor
09:00 Sibel Taşçıoğlu, ’Müslüman noel kutlamaz’ yorumuna yanıt verdi Sibel Taşçıoğlu, 'Müslüman noel kutlamaz' yorumuna yanıt verdi
08:31 ABD’de gece kulübüne saldırı En az 11 yaralı var ABD'de gece kulübüne saldırı! En az 11 yaralı var
08:20 2025’in ilk galibiyeti Arsenal’den 2025'in ilk galibiyeti Arsenal'den
08:07 Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Ronaldo’ya salladı: Onu Fransa’da yerler Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ronaldo'ya salladı: Onu Fransa'da yerler
07:48 Survivor 2025’te ilk eleme adayı belli oldu Survivor 2025'te ilk eleme adayı belli oldu
07:43 Taraftarlar endişeli: Osimhen’den kafa karıştıran paylaşım Taraftarlar endişeli: Osimhen'den kafa karıştıran paylaşım
07:32 Survivor 2025’te yürekler ağza geldi Barış Murat Yağcı bir anda yere yığıldı Survivor 2025'te yürekler ağza geldi! Barış Murat Yağcı bir anda yere yığıldı
07:04 ABD’de yaşanan saldırıyla ilgili Elon Musk’tan olay iddia ABD'de yaşanan saldırıyla ilgili Elon Musk'tan olay iddia
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2025 19:03:09. #1.11#
SON DAKİKA: Malatya Müftüsü'nden Regaip Kandili Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.