Malatya polisi fuhuş operasyonunda 6 şüpheliyi gözaltına aldı, 11 kadın kurtarıldı - Son Dakika
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Malatya polisi fuhuş operasyonunda 6 şüpheliyi gözaltına aldı, 11 kadın kurtarıldı

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Malatya polisi fuhuş operasyonunda 6 şüpheliyi gözaltına aldı, 11 kadın kurtarıldı
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Malatya'da 4 iş yeri ve 9 ikamete eş zamanlı düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı, 11 mağdur kadın kurtarıldı. Operasyona 117 personel katıldı; aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen 41 bin 250 TL ve 300 dolar ele geçirildi.

MALATYA'da polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı, 11 mağdur kadın kurtarıldı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube müdürlüklerince yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenlendi. 7 şüphelinin yakalanması amacıyla 4 iş yeri ve 9 ikamete yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyona 117 personel katıldı. Aramalarda; 10 cep telefonu, 10 fişek, 1 kamera kayıt cihazı, 4 bilgisayar, 3 gram metamfetamin, çok sayıda senet ve ajanda ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 41 bin 250 TL ve 300 dolar ele geçirildi. Operasyon kapsamında fuhşa zorlandığı belirlenen 11 mağdur kadın kurtarılırken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
3. SayfaMalatyaGüncelSon Dakika

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