Malatya Tarım ve Hayvancılığa 405 Milyon TL Destek - Son Dakika
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Malatya Tarım ve Hayvancılığa 405 Milyon TL Destek

Malatya'da tarım ve hayvancılığa yıllık 405 milyon TL destek sağlanıyor; üretim artırılacak.

15.11.2024 14:46
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Malatya'da tarım ve hayvancılığa yıllık yaklaşık 405 milyon TL nakdi destek verildiği bildirildi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, Malatya'nın 420 bin hektar tarım arazisi, 178 bin büyükbaş, 380 bin küçükbaş hayvan varlığıyla önemli bir tarımsal potansiyele sahip olmasıyla birlikte bölgesinde ön plana çıkan çok önemli zenginliği bulunan bir şehir olduğunu belirtti.

Yeşilyurt'ta kiraz, Hekimhan'da ceviz, Akçadağ'da armut, Doğanşehir'de elma, Arapgir'de üzüm ve hemen hemen her ilçede kayısının Malatya'nın önemli tarımsal değeri olduğunu aktaran Yavuz, şunları kaydetti:

"Bu potansiyelin katma değere dönüşmesini sağlamak, Malatya'da tarımsal üretimin geliştirilmesi ve üretimin artırılması insanları bulundukları yerde tarımsal üretimin içinde tutmak ve en önemli sıkıntıları olan girdi maliyetleri asgariye indirmek adına yoğun bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bir taraftan sahada sürekli yapılan eğitim hizmetleri, hayvan sağlığı, bitki sağlığı, gıda denetimi gibi fiili hizmetlerin yanı sıra 124 milyon TL hayvansal üretime, 255 milyon TL bitkisel üretime, 22 milyon TL ise kırsal kalkınma desteklemeleri ve diğer desteklerle birlikte yıllık yaklaşık olarak 405 milyon TL nakdi destek verilmektedir."

Bunun yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı ve Valiliğin başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi, DAP İdaresi Başkanlığı destekleri ile her yıl çok sayıda projenin uygulamaya konulduğunu belirten Yavuz, "Bu projeler kapsamında 2024'de, hububat, baklagil ve yem bitkisi tohumu, çeşitli sebze fideleri, kurutma filesi, kayısı hasat makinası, süt sağım makinası, süt soğutma tankı vb. desteklemeler gerçekleştirilmiş olup toplam 42 milyon 274 bin 119 lira destekleme sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Yavuz, Tarımda Yeni Destekleme Modeli ile birçok ürüne ödenen destek miktarının arttığını anlatarak, tüm çiftçilerin üretimlerine devam ederek bu desteklerden yararlanması ve bu destekleri de amacına uygun olarak kullanmasının önem arz ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatya Tarım ve Hayvancılığa 405 Milyon TL Destek - Son Dakika

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