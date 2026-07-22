Mtso'dan Aşure Etkinliği: Sadıkoğlu, "Kerbela'da Yaşanan Acılar Bir Daha Tekerrür Etmesin" - Son Dakika
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Mtso'dan Aşure Etkinliği: Sadıkoğlu, "Kerbela'da Yaşanan Acılar Bir Daha Tekerrür Etmesin"

22.07.2026 13:56  Güncelleme: 15:19
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Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, Muharrem ayı dolayısıyla geleneksel hale getirdiği 7. Aşure Buluşması'nı düzenledi. Başkan Sadıkoğlu, Kerbela ve Gazze'deki acılara dikkat çekerek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN - Kamera: Erdal AKBUĞA/

(MALATYA)- Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), muharrem ayı dolayısıyla geleneksel hale getirdiği Aşure Buluşması'nın yedincisini düzenledi. MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Temennim odur ki, dualarımız Kerbela'da yaşanan acıların insanlık tarihinde bir daha tekerrür etmemesine vesile olsun. Ne yazık ki aradan asırlar geçmesine rağmen dünyanın farklı coğrafyalarında masum insanların gözyaşları dinmiyor" dedi.

MTSO tarafından muharrem ayı kapsamında düzenlenen Aşure buluşması'na Malatya Emniyet Müdürü Kayhan Ay, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, MTSO üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"BİRLİĞİMİZİ VE KARDEŞLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN BİR ARADAYIZ"

Programın açılışında konuşan MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, muharrem ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendiren önemli bir dönem olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi ve şehrimiz adına bir araya gelmek amacıyla düzenlediğimiz, bu yıl yedincisini gerçekleştirdiğimiz Aşure ve Sevgi Buluşması'na hepiniz hoş geldiniz diyorum. Katılımlarınız için gönülden teşekkür ediyorum. Mübarek bir zaman dilimi içerisindeyiz. Muharrem ayını hep birlikte idrak ediyoruz. Rabbim, bu ayda tutulan Yas-ı Matem oruçlarını kabul etsin."

"KERBELA BİZLERE HAKKI VE ADALETİ SAVUNMANIN SEMBOLÜNÜ BIRAKTI"

Kerbela hadisesinin insanlık tarihi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Sadıkoğlu, Hazreti Hüseyin ve beraberindeki 72 kişinin haktan, hukuktan ve adaletten taviz vermeden canlarını feda ettiklerini söyledi.

Sadıkoğlu, "Özellikle Hicri 61 yılında Kerbela'da, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın (s.a.v.) torunu Hazreti Hüseyin Efendimiz'in 72 yol arkadaşıyla birlikte katledilişini anıyoruz. Haktan, hukuktan ve adaletten vazgeçmemek uğruna hayatlarını feda etmelerinin yıl dönümünü idrak ediyoruz. Bu noktada onların duruşu bizlere örnek olmuştur. Hakkı savunma uğruna, inandığı değerler adına taviz vermeden canından vazgeçebilmek, tarihte örnek bir duruş olarak sonraki nesillere miras bırakılmıştır" diye konuştu.

"GAZZE'DE VE DÜNYANIN FARKLI COĞRAFYALARINDA ACILAR SÜRÜYOR"

Konuşmasında Gazze başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan insanlık dramına da dikkat çeken Sadıkoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Temennim odur ki, dualarımız Kerbela'da yaşanan acıların insanlık tarihinde bir daha tekerrür etmemesine vesile olsun. Ne yazık ki aradan asırlar geçmesine rağmen dünyanın farklı coğrafyalarında masum insanların gözyaşları dinmiyor. Bugün Gazze başta olmak üzere İslam coğrafyasının birçok noktasında kadınlar, çocuklar ve siviller ağır bedeller ödüyor. Binlerce masum insan hayatını kaybediyor, milyonlarca insan yerinden ve yurdundan ediliyor. Bu acılar insanlığın ortak vicdanında derin yaralar bırakıyor. Bu vesileyle Gazze'de ve zulüm gören diğer bölgelerdeki kardeşlerimizi anmak istiyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun zulüm altında yaşayan tüm mazlumların bir an önce huzura kavuşmasını Cenabıhahak'tan temenni ediyoruz."

Program, yapılan duaların ardından katılımcılara aşure ikram edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mtso'dan Aşure Etkinliği: Sadıkoğlu, 'Kerbela'da Yaşanan Acılar Bir Daha Tekerrür Etmesin' - Son Dakika

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