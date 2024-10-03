Malatya Üzüm Festivali Sultangazi’de Başladı - Son Dakika
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Malatya Üzüm Festivali Sultangazi’de Başladı

5. Malatya Yöresel Ürün Günleri Üzüm Festivali, Sultangazi’de açılış yaptı. Etkinlik 6 Ekim'e kadar sürecek.

03.10.2024 20:46
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Sultangazi Belediyesi ve Malatya Dernekler Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen 5. Malatya Yöresel Ürün Günleri Üzüm Festivali başladı.

Belediye Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen ve Malatya'nın yöresel tatları ile kültürünün tanıtıldığı festivalin açılışında konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, bugün ilçede "Anadolu Kültür Festivali" üst başlığı altında yöresel günler etkinliğinde buluştuklarını söyledi.

Yöresel günleri Malatya Üzüm Festivali'yle başlattıklarını belirten Dursun, "Anadolu'nun çeşitli yörelerinden renkleri, kokuları, düşünceleri ve elbette tatları Sultangazi'ye getirmek için gayret ediyoruz. Düzenlediğimiz her programda bu etkinlik alanının dolması için çaba harcıyoruz. Bu etkinlik alanında kültürel faaliyetlerin yansıması, kültürün yansıması ve her beldenin, yörenin, memleketin kendine özgü yeme içme kültürü var. Sanatçıları, dostlukları, arkadaşlıkları var. Örf ve adetleri var. Bunların hepsinin alana yansıması için büyük gayretle çalışıyoruz." diye konuştu.

Dursun, farklı memleketlerin özlemlerini çekenleri iki ay boyunca buraya davet ettiklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Anadolu Kültür Festivali'nin yansımalarını Sultangazi'de görmüş olacağız. Kültürümüzü seviyoruz. Örf ve adetlerimize bağlıyız. Birlik ve beraberliğin bizler için çok önemli olduğunu biliyoruz. Biz hemşehrileri buraya davet ederken ayrıştırmak için değil, esasında kültürlerin buluşmasına vesile olmak için bu programları yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bir ve beraber olmanın huzurunu burada da yaşamak istiyoruz. Her yörenin dokusunu, kokusunu, kültürünü, ananelerini yaşatmak için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Bugün burada yaklaşık 2 ton üzümü Malatyalılar dağıtacak. Bu Arapgir üzümü ve her yerde bulamazsınız. Yetişebilenler gelsin."

Açılışta daha sonra Dursun ve Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı vatandaşlara üzüm dağıttı. Arapgir üzümünü tatmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Etkinlik 6 Ekim Pazar akşamına kadar sürecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatya Üzüm Festivali Sultangazi’de Başladı - Son Dakika

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