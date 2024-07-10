Malatya Valiliği'ne atanan Seddar Yavuz: 'Halka hizmet Hakk'a hizmet şiarı ile çalışacağız' - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Malatya Valiliği'ne atanan Seddar Yavuz: 'Halka hizmet Hakk'a hizmet şiarı ile çalışacağız'

Malatya Valiliği\'ne atanan Seddar Yavuz: \'Halka hizmet Hakk\'a hizmet şiarı ile çalışacağız\'

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Malatya Valiliği'ne atanan Seddar Yavuz, Malatyalılara hizmet etmekten onur duyduğunu belirterek, yaraları sarmaya çalışacaklarını söyledi. Kocaeli Valiliği'nden Malatya Valiliği'ne atanan Yavuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya teşekkürlerini iletti.

10.07.2024 09:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CUMHURBAŞKANLIĞI Kararı ile Malatya Valiliği'ne atanan Seddar Yavuz, "Depremle büyük acılar yaşayan Malatyalı kardeşlerime hizmet etmek onurdur. 'Halka hizmet Hakk'a hizmet' şiarı ile yorulmadan çalışmaya, yaraları sarmaya çalışacağız" dedi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında kararlar yayımlandı. Kocaeli Valiliği görevini 2020 yılından beri sürdüren Seddar Yavuz, yayımlanan kararname ile Malatya Valiliği görevine getirilirken, Kocaeli Valiliği'ne ise 4 yıldır Çanakkale Valiliği görevini yürüten İlhami Aktaş atandı.

'4 YIL HİZMET ETMEKTEN ONUR DUYDUM'

Vali Seddar Yavuz, atama kararının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile Malatya Valiliği'ne atanmış bulunmaktayım. Bilim, sanayi ve teknolojinin başkenti Kocaeli'ye 4 yıl hizmet etmekten onur duydum. Depremle büyük acılar yaşayan Malatyalı kardeşlerime hizmet etmek onurdur. 'Halka hizmet Hakk'a hizmet' şiarı ile yorulmadan çalışmaya, yaraları sarmaya çalışacağız. Güven ve takdirleri için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya şükranlarımı sunuyorum. Rabbim emaneti taşıyabilmeyi nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Malatya Valiliği, Kocaeli Valiliği, İçişleri Bakanı, Kocaeli, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya Valiliği'ne atanan Seddar Yavuz: 'Halka hizmet Hakk'a hizmet şiarı ile çalışacağız' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:25 Vatandaşa soruyoruz: Memur ve emekli maaşı ne kadar olmalı Vatandaşa soruyoruz: Memur ve emekli maaşı ne kadar olmalı?
09:59 Murat Kurum yeni döneme hızlı başladı İşte gelir gelmez görevden aldığı isim Murat Kurum yeni döneme hızlı başladı! İşte gelir gelmez görevden aldığı isim
08:35 NATO Zirvesi’nde konuşan Stoltenberg: Rusya’nın Ukrayna’ya karşı kazanmasına izin veremeyiz NATO Zirvesi'nde konuşan Stoltenberg: Rusya'nın Ukrayna'ya karşı kazanmasına izin veremeyiz
07:47 SHP’nin arkasındaki kişi o mu İddiaların odağındaki Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu SHP'nin arkasındaki kişi o mu? İddiaların odağındaki Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
00:31 Eğitim-Sen protestosuna polis müdahalesi 11 öğretmen gözaltına alındı Eğitim-Sen protestosuna polis müdahalesi! 11 öğretmen gözaltına alındı
10:29 Anne ve baba, 14 yaşındaki kızlarını öldürdü Geriye saatler önce yaptığı paylaşım kaldı Anne ve baba, 14 yaşındaki kızlarını öldürdü! Geriye saatler önce yaptığı paylaşım kaldı
10:01 “Yunan adalarında ekmeği ve çatalı masaya bırakıp giderler, Türkiye’de rakı bardağı ve küllük sürekli değişir“ "Yunan adalarında ekmeği ve çatalı masaya bırakıp giderler, Türkiye'de rakı bardağı ve küllük sürekli değişir"
09:58 Zeytin Ağacı’nın başrolü Seda Bakan, gala şıklığıyla göz kamaştırdı Zeytin Ağacı'nın başrolü Seda Bakan, gala şıklığıyla göz kamaştırdı
09:57 Meksika’da bir Kilise, cennette metrekare başına 100 dolar karşılığında arsa satıyor Meksika'da bir Kilise, cennette metrekare başına 100 dolar karşılığında arsa satıyor
09:56 Yok artık Aboubakar Suudi Arabistan’dan teklif aldı, düşünmeden reddetti Yok artık Aboubakar! Suudi Arabistan'dan teklif aldı, düşünmeden reddetti
09:31 AK Parti Kadın Kolları, 3 çocuklu annelere asgari ücret kadar destek verilmesini istedi AK Parti Kadın Kolları, 3 çocuklu annelere asgari ücret kadar destek verilmesini istedi
09:19 Şaban Sevinç ile tartışıp yayını terk eden Buket Aydın: Geri zekalı imasında bulunup bel altı vurdu Şaban Sevinç ile tartışıp yayını terk eden Buket Aydın: Geri zekalı imasında bulunup bel altı vurdu
09:10 Hırsızlık anı kamerada At arabasıyla şehrin mazgallarını bir bir çaldılar Hırsızlık anı kamerada! At arabasıyla şehrin mazgallarını bir bir çaldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 10:55:00. #1.13#
SON DAKİKA: Malatya Valiliği'ne atanan Seddar Yavuz: 'Halka hizmet Hakk'a hizmet şiarı ile çalışacağız' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement