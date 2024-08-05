Malatya Valisi Arapgir'de Temaslarda Bulundu - Son Dakika
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Malatya Valisi Arapgir'de Temaslarda Bulundu

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Arapgir ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu. Vali Yavuz, Karacaahmet Sultan Dergahı Arapgir Cem ve Mihman Evi'nin açılış törenine katıldı. Ayrıca, depremzedeler için yapılan konutların tamamlanması ve bölge halkının yaşam standartlarının artırılması için yürütülen projeler hakkında bilgi aldı.

05.08.2024 10:08
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Malatya Valisi Seddar Yavuz, Arapgir ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yavuz, ziyaret kapsamında ilk olarak Karacaahmet Sultan Dergahı Arapgir Cem ve Mihman Evi'nin açılış törenine katıldı.

Vali Yavuz, burada, açılışın hayırlı olmasını dileyerek, birlik ve beraberliğin daha da pekiştirmesi gerektiğini belirtti.

"Birbirimizle gönül diliyle konuşmalı ve sarılmalıyız." ifadelerini kullanın Yavuz, şöyle devam etti:

"Geçmişteki üzüntü ve acılara değil gelecekteki güzelliklere, birlik, beraberlik ve kardeşliğe sarılmalıyız. Aziz milletimiz, Hz. Peygamberimize ve onun ehlibeytine en fazla hürmet gösteren ve bağlılık duyan milletlerden biridir. Bu yüzden, Hz. Peygamberimiz Muhammed ve Hz. Ali Efendimiz ve ehlibeyti bizim gözbebeğimizdir, vazgeçemediğimizdir. Devlet olarak her daim yanınızdayız."

Depremlerden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak ve onları tekrar kalıcı konutlarına ve iş yerlerine kavuşturmak için büyük bir seferberlik gerçekleştirdiklerini anlatan Yavuz, "Bu kapsamda, projeleri hızlandırarak, vaktinde teslim etmek ve mümkünse vaktinden önce teslim etmek için buradayız. Ayrıca, ilimizde temellerini atacağımız çalışmaları bir an önce yapmak ve Malatya merkezde hızlı adımlarla şehrimizi ayağa kaldırmak konusundaki çalışmaları koordine ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmanın ardından cemevi açılışı gerçekleştirildi.

Vali Yavuz, ayrıca ilçede depremzedeler için yapılan konutların hızla tamamlanmasını ve bölge halkının yaşam standartlarının artırılmasını sağlamak adına yürütülen projeler hakkında yetkililerden bilgi aldıktan sonra yapımı devam eden hükümet konağında incelemelerde bulundu.

Seddar Yavuz, Deregezen Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı uygulama noktasını da ziyaret ederek personele hayırlı görevler diledi.

Kaynak: AA

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