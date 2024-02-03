Malatya Valisi Ersin Yazıcı, 31 ülkeden gelen basın mensuplarına deprem çalışmalarını anlattı

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MALATYA Valisi Ersin Yazıcı 31 ülkeden deprem bölgelerine gelen 35 basın mensubunu bilgilendirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümüne sayılı günler kalan depremin en çok etkilediği kentlerden olan Malatya'ya 31 ülkeden basın mensubu geldi. Kente gelen basın mensupları Malatya Valisi Ersin Yazıcı ile bir araya geldi. Vali Yazıcı, Malatya'da 1 yıl içerisinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler vererek, şöyle dedi:

"6 Şubat depreminde diğer illere göre daha az olan 1237 vatandaşımızı kaybettik. 6 bin 444'te yaralımız vardı. Yıkılan bina sayımız ise 6 bin 643 iken 35 bin 907 yapıda ise ağır hasar oluştu. Orta hasarlı bina sayımız ise 2 bin 525.Doğal olarak bu afeti yaşamış şehirde insanlarla yaptığım görüşmelerde şehrin ana temel sorunlarını belirledik. Problemlerden ilk 3'ü şunlardı. Şehrimizde camı çerçevesi sökülmüş adeta hayalet binalar vardı. Hayalet binalardan şehrin bir an önce kurtulması gerektiğini söylüyordu herkes. Yıkılan binaların yıkıldığı yerde ayrıştırma yapıldığı yerinde ayrıştırmanın şehrin içinde yapılıyor olması. ve hırsızlık sayılarının şehrimizde çok artmış olması en önemliler arasında yer alıyordu. Tabi sahada çok fazla problem vardı. Bütün gücümüzü, aklımızı ve yeteneğimizi bu üç probleme odakladık. Hem devletimizin hem STK'ların desteği büyüktü.Kent genelinde toplam 855 derslik kaybettik fakat eğitimimiz devam etti. Şu an konteynerde eğitim yok. Kaybedilen 855 derslik yerine ise bin 647 adet derslik kazandırma çalışmalarımız hızla devam ederken büyük bir bölümü bitmek üzere."