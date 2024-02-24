Malatya Valisi Ersin Yazıcı Berat Kandili için mesaj yayımladı - Son Dakika
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Malatya Valisi Ersin Yazıcı Berat Kandili için mesaj yayımladı

Malatya Valisi Ersin Yazıcı Berat Kandili için mesaj yayımladı

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Berat Kandili'nin Allah'ın kullarına sonsuz bir lütufla bereket ve şifa kapılarını ardına kadar açtığı müstesna zaman dilimlerinden biri olduğunu belirtti. Yazıcı, kurtuluşumuza, manevi arınmamıza ve felaketlerin yaralarını en kısa sürede sarmamıza vesile olmasını temenni ediyor ve Berat Kandili'ni kutluyor.

24.02.2024 10:09  Güncelleme: 10:10
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Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yazıcı, mesajında, Berat Kandili'nin Allah'ın kullarına sonsuz bir lütufla bereket ve şifa kapılarını ardına kadar açtığı müstesna zaman dilimlerinden biri olduğunu belirtti.

Yazıcı, şunları kaydetti:

"Alemlerin Rabbi olan Allah'a kulluk bilincimizi tazeleyerek, ilahi lütuf ve bereketlere erişebilme fırsatını yakalayabileceğimiz, milli ve manevi değerlerimizi daha da güçlendireceğimiz özel bir gecedir. Zorluktan kurtulmak anlamına gelen bu mübarek gecenin, kurtuluşumuza, manevi arınmamıza ve son dönemde yaşadığımız felaketlerin yaralarını en kısa sürede sarmamıza vesile olmasını temenni ediyor ve bu vesileyle başta aziz milletimiz olmak üzere tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni en içten dileklerimle kutluyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatya Valisi Ersin Yazıcı Berat Kandili için mesaj yayımladı - Son Dakika

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