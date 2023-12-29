Malatya Valisi Ersin Yazıcı\'nın eşi şehit ailesini ziyaret etti

Malatya Valisi Ersin Yazıcı'nın eşi Hanife Yazıcı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın ailesini ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yazıcı, şehidin Alacakapı Mahallesi'ndeki ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Burada konuşan Yazıcı, kutsal vatan toprakları için korkusuzca mücadele ederek, şehadet şerbeti içen kahraman şehitlere olan minnet borcunun ödenemeyeceğini belirterek, "Bizler şehit ailelerimize yaptığımız ziyaretlerle onların bir nebze de olsun acılarını paylaşarak, yalnız olmadıklarını hissettirmeye çalışıyoruz. Devletimizin varlığı ve desteği her daim üzerinizde olacaktır. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Şehit ailesi, acılı günlerinde yalnız olmadıklarını hissettirdikleri için Yazıcı ve beraberindekilere teşekkür etti.

Yazıcı'ya ziyaretinde, 2. Ordu Komutanı Korgenaral Metin Tokel'in eşi Zennure Tokel, 2. Ordu Kurmay Başkanı Garnizon Komutanı Tümgenaral Tuncay Altuğ'un eşi Ayşe Altuğ, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın eşi Hafize Gürkan, Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak, Vali Yardımcısı Osman Kural'ın eşi Ceyda Kural, Vali Yardımcısı Bilal Basrı'nın eşi Suzan Basrı, Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar'ın eşi Esma Savar, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal'ın eşi Feray Çankal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın'ın eşi Mukaddes Altın ve İl Müftü Yardımcısı Fikriye Özkan eşlik etti.