Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Ramazan Bayramı dolayısıyla kentte ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Ramazan Bayramı dolayısıyla kentte ziyaretlerde bulundu

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Ramazan Bayramı dolayısıyla kentte ziyaretlerde bulundu

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Ramazan Bayramı dolayısıyla çocuklarla kahvaltıda buluşarak bayramlarını kutladı. Yazıcı, trafik uygulama noktalarını ziyaret ederek tedbirleri denetledi ve sürücülere uyarılarda bulundu.

10.04.2024 13:38  Güncelleme: 13:39
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Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Ramazan Bayramı dolayısıyla kentte bir dizi ziyarette bulundu.

Yazıcı, Karagözlüler Camisi'nde kılınan bayram namazının ardından eşi Hanife Yazıcı ile Ramazan Bayramı münasebetiyle çocuklarla kahvaltıda bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

Yazıcı, devlete emanet edilen, geleceğin teminatı olan çocuklarla bir arada bulunmanın mutluluğu içerisinde olduğunu belirterek, "Çocuklarımızın yüzlerini her daim güldürmeye, ellerinden tutmaya ve yanlarında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Vali Ersin Yazıcı, konuşmasının ardından ve eşi Hanife ile çocuklara hediyeler verdi.

Yazıcı, daha sonra bayramda trafik kurallarına uyumu arttırmak amacıyla Ankara ve Yazıhan yolu trafik uygulama noktalarını ziyaret etti.

Bayram dolayısıyla alınan tedbirleri yerinde denetleyen Vali Ersin Yazıcı'ya, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın eşlik etti.

Sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunan Yazıcı, "Vatandaşların güvenli ve huzurlu bir bayram geçirmesi için ilimiz genelinde üst seviyede trafik tedbirleri alındı. Bayramı bayram gibi yaşamak için hem sürücüler hem yayalar olarak kurallara uymalıyız. Sağ salim sevdiklerimize kavuşmak için bütün vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymalarını istiyor, hayırlı yolculuklar ve hayırlı bayramlar diliyorum." ifadelerini kullandı.??????????????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Ramazan Bayramı dolayısıyla kentte ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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