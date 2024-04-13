Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Şehitler Haftası için mesaj yayımladı - Son Dakika
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Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Şehitler Haftası için mesaj yayımladı

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Şehitler Haftası için mesaj yayımladı

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Şehitler Haftası nedeniyle mesaj yayımladı. Yazıcı, kahraman şehitleri rahmet, minnet ve şükranla anarak, vatanın değerleri için canlarını veren tüm şehitlere saygı gösterdi. Ayrıca, gelecek nesillere bu bilinci aktarmak ve kutsal toprakları güvenli bir şekilde devretmek gerektiğini vurguladı.

13.04.2024 12:36
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Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Şehitler Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.

Yazıcı, mesajında, vatan için canlarını ortaya koyup Hakka yürüyen, vatan topraklarını savunarak, sayısız destan yazan kahraman şehitleri, Şehitler Haftasında rahmet, minnet ve şükranla yad etti.

Tarih boyunca milletin, bağımsızlığı ve inandığı değerler için vatanı uğruna her türlü fedakarlıklar yapmaktan, canını vermekten çekinmediğini kaydeden Yazıcı, şöyle devam etti:

"Milletimiz, 93 Harbi'nde, Çanakkale'de, Sakarya'da ve daha nice yerlerde istiklalimizi ve istikbalimizi tehdit eden her türlü saldırıya karşı vatanını savunmuştur. Bu vatan için canlarını seve seve veren şehitlerimiz, emsalsiz özverileriyle, milletimizin değerlerinin ne kadar sağlam ve güçlü olduğunu tarih boyunca ispatlamışlardır. Bugün bizlere düşen görev, şehitlerimizin kanlarıyla sulanan ve emanet edilen bu kutsal vatan topraklarını korumak ve bayrağımızın dalgalanması için birlik, beraberlik ve bütünlük içinde verilen mücadeleyi millet olarak idrak etmek, gelecek nesillere bu bilinci aktarmak ve bu kutsal toprakları bizden sonraki nesillere daha güvenli bir şekilde devretmektir."

Yazıcı, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şanlı bayrağın semalarda özgürce dalgalanabilmesi için canlarını bir an bile düşünmeden feda eden tüm aziz şehitleri, saygı, rahmet ve minnetle andı.

Kaynak: AA

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