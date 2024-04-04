Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Türk Polis Teşkilatı\'nın 179\'uncu kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası\'nı kutladı

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Yazıcı, mesajında, gücünü halkımızın güven ve desteğinden alan, canını siper ederek görevini fedakar bir şekilde yerine getiren ve ülkemizde güven ortamının tesisine yönelik takdire şayan gayretler sergileyen Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşu yıl dönümü ve Polis Haftası'nı kutlamanın gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Türk Polis Teşkilatı'nın halkın huzur ve güven içinde yaşaması, kamu düzeninin temini, hukukun tesisi ve insan haklarının korunmasına dair görevlerini büyük bir fedakarlıkla yerine getirdiğini aktaran Yazıcı, şunları kaydetti:
"Gücünü kanunlardan, desteğini halkımızdan alan polis teşkilatımız, dürüst, özverili ve yardımsever özelliği ile milletimizin sevgisini ve saygısını kazanarak, üstün başarılara imza atmaktadır. Bu vesileyle öncelikle ülkemizin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyor ve gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Görevi başında bulunan tüm polislerimize ve ailelerine de sağlık, mutluluk ve başarılar diliyor, polis teşkilatımızın 10 Nisan Polis Haftasını kutluyorum."
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yapımı devam eden Hükümet Konağı inşaatında sona yaklaşıldı. Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, inşaatı inceleyerek bilgi aldı. Yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni hükümet konağı projesi hazırlandı ve inşaat hızla ilerliyor. Tamamlandığında Köyceğizli vatandaşlar modern bir hükümet konağına kavuşacak.
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