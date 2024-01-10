 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Malatya Valisi, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Battalgazi Belediye Başkanı Regaip Kandili Mesajı Yayımladı - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya Valisi, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Battalgazi Belediye Başkanı Regaip Kandili Mesajı Yayımladı

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı. Vali Yazıcı, mübarek üç ayların manevi ikliminin ilk esintisi olan Regaip Kandili'nin Allah'ın insanlığa lütuf ve inayetinin bolca ihsan edildiği özel bir gece olduğunu belirtti. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili'nin tüm İslam aleminde birlik, beraberlik, sevgi, barış ve kardeşliğe vesile olmasını diledi. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de rahmet, mağfiret ve bereketin bolca tecelli ettiği bu müstesna zaman dilimlerinde, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği Regaip Kandili'ne kavuşulduğunu belirterek, her daim kardeşlik duygularıyla kenetlenip güçlenmek ve toplumu daha yaşanabilir kılmak gerektiğini vurguladı.

Malatya Valisi, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Battalgazi Belediye Başkanı Regaip Kandili Mesajı Yayımladı
10.01.2024 - 16:35,
Abone Ol

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yazıcı, mesajında, mübarek üç ayların manevi ikliminin ilk esintisi olan Regaip Kandili'nin Allah'ın insanlığa lütuf ve inayetinin bolca ihsan edildiği özel bir gece olduğunu belirterek, "Rahmet ve merhamet kapılarının ardına kadar açıldığı, günahların bağışlanması için el açıp dua edenlerin dualarının kabul olduğu bu özel günde, yaratılış gayemize uygun davranarak birlik ve beraberliğimizin daha da güçlenmesi, insani ve ahlaki meziyetlerin bireysel ve toplumsal boyutta yeniden yeşermesi için var gücümüzle çalışmalıyız. Aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Regaip Kandili'ni tebrik ediyor, bu mübarek günün şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa rahmet, bereket ve huzur getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili'nin tüm İslam aleminde birlik, beraberlik, sevgi, barış ve kardeşliğe vesile olmasını diledi.

Allah'ın rahmet ve merhametinden bolca faydalanabilmek için önemli bir fırsat olan bu mübarek günde ve üç aylar boyunca kulluk şuuru içerisinde hareket ederek, önemli gecelerin feyz ve bereketinden en güzel şekilde yararlanmak gerektiğini belirten Gürkan, mübarek üç ayların kardeşliğin ve iyiliğin yaygınlaşmasına vesile olmasını temenni etti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de rahmet, mağfiret ve bereketin bolca tecelli ettiği bu müstesna zaman dilimlerinde, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği Regaip Kandili'ne kavuşulduğunu belirterek, her daim kardeşlik duygularıyla kenetlenip güçlenmek ve toplumu daha yaşanabilir kılmak gerektiğini vurguladı.

Güder, tüm İslam aleminin kandilini tebrik ederek duaların kabul olmasını, ülkenin ve tüm insanlığın barış, huzur ve refah içinde yaşamasını diledi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Selahattin Gürkan, Malatya Valiliği, Regaib Kandili, Belediye, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya Valisi, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Battalgazi Belediye Başkanı Regaip Kandili Mesajı Yayımladı - Son Dakika


16:52
MHP, 2'si büyükşehir 12'si il olmak üzere 55 belediye başkan adayını açıkladı MHP, 2'si büyükşehir 12'si il olmak üzere 55 belediye başkan adayını açıkladı
16:30
Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'nin İstanbul'a geleceğini duyurdu Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'nin İstanbul'a geleceğini duyurdu
16:13
KKTC'de döviz bürosu sahibini öldürmüşlerdi! Kamerunlu katil zanlılarını polise teslim eden 3 Kıbrıs Türkü'nü Rum polisi tutukladı KKTC'de döviz bürosu sahibini öldürmüşlerdi! Kamerunlu katil zanlılarını polise teslim eden 3 Kıbrıs Türkü'nü Rum polisi tutukladı
16:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizdeki Mossad operasyonu, İsrail'i de şaşırttı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizdeki Mossad operasyonu, İsrail'i de şaşırttı
15:56
2023'te modelliğe ara vermişti! Yıldız model Bella Hadid objektiflere üstsüz poz verdi 2023'te modelliğe ara vermişti! Yıldız model Bella Hadid objektiflere üstsüz poz verdi
15:02
Tekirdağ ve Çanakkale'de kar esareti! Köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı, 6 ilçede okullar tatil Tekirdağ ve Çanakkale'de kar esareti! Köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı, 6 ilçede okullar tatil
14:52
Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı
14:48
İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli

Son Dakika
16:52 MHP, 2'si büyükşehir 12'si il olmak üzere 55 belediye başkan adayını açıkladı
16:30 Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'nin İstanbul'a geleceğini duyurdu
16:13 KKTC'de döviz bürosu sahibini öldürmüşlerdi! Kamerunlu katil zanlılarını polise teslim eden 3 Kıbrıs Türkü'nü Rum polisi tutukladı
16:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizdeki Mossad operasyonu, İsrail'i de şaşırttı
15:56 2023'te modelliğe ara vermişti! Yıldız model Bella Hadid objektiflere üstsüz poz verdi
15:02 Tekirdağ ve Çanakkale'de kar esareti! Köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı, 6 ilçede okullar tatil
14:52 Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı
14:48 İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli
14:21 Ekvador'da sokağa inen askerler hayli acımasız! Polislerin intikamını almaya başladılar
14:11 Sevgilisinin kahvesine gülücük sembolü çizen baristayı yumrukladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 17:23:30. #1.11#
SON DAKİKA: Malatya Valisi, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Battalgazi Belediye Başkanı Regaip Kandili Mesajı Yayımladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement