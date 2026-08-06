Vali Yavuz Pütürge'de Muhtarlarla Buluştu, Yatırımları İnceledi - Son Dakika
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Vali Yavuz Pütürge'de Muhtarlarla Buluştu, Yatırımları İnceledi

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Malatya Valisi Seddar Yavuz, Pütürge'de muhtarlarla toplantı yapıp uyuşturucu ve kadına yönelik şiddetle mücadele vurgusu yaptı; hastane, spor tesisi, kırsal konutlar ve deprem konutlarında incelemelerde bulundu.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Pütürge ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi, kırsal konutlar ile kamu yatırımlarını inceledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Yavuz, muhtarlar toplantısında yaptığı konuşmada kentte yaklaşık 125 bin bağımsız bölümün inşa edildiğini belirtti.

Uyuşturucunun toplum için tehdit olduğuna işaret eden Yavuz, "Ailelerden muhtarlarımıza kadar herkesin ortak sorumluluğudur. İkincisi ise kadına yönelik şiddetle mücadeledir. Şiddetin hiçbir türü kabul edilemez, kadınlarımızı korumak hepimizin görevidir." ifadelerini kaydetti.

Toplantının akabinde Pütürge Belediyesini ziyaret eden Yavuz, Belediye Başkanı Mikail Sülük ile belediye yetkililerinden ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Pütürge Kaymakamlığını da ziyaret eden Vali Yavuz, burada kamu kurumlarının amirleriyle bir araya gelerek ilçede yürütülen kamu hizmetleri, devam eden yatırımlar ile vatandaşlara sunulan hizmetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yavuz, yapımı devam eden 50 yataklı devlet hastanesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Pütürge Spor Tesisi'nde incelemelerde bulundu.

Taşbaşı Mahallesi merkez 2. etap deprem konutlarında ikamet eden Seçil ve Gökhan Onur çiftini de yeni yuvalarında ziyaret eden Yavuz, aileyle bir süre sohbet etti.

Yavuz, Şehit Muhabere Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan'ın ailesini de ziyaret etti.

Köylü Mahallesi'ne geçen Yavuz, burada da yapımı süren 83 kentsel dönüşüm konutunda incelemelerde bulundu.

Yavuz daha sonra yapımı devam eden imam hatip lisesi ve otogar inşaat alanı ile Murat Kurum Şehir Parkı'nda incelemelerde bulundu.

Balpınarı ve Tepehan Mahallelerinde yapımı devam eden kırsal konutları inceleyen Yavuz, yapımı büyük oranda tamamlanan Tepehan İlkokulu ve Ortaokulu'ndaki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerde Yavuz'a Vali Yardımcısı Osman Kural, Pütürge Kaymakamı Oğuzhan Öztürk, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolunay Başer, Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük ile ilgili kurum amirleri eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vali Yavuz Pütürge'de Muhtarlarla Buluştu, Yatırımları İnceledi - Son Dakika

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