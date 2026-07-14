Malatya Valisi ve Başkandan 15 Temmuz Mesajı - Son Dakika
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Malatya Valisi ve Başkandan 15 Temmuz Mesajı

14.07.2026 18:00
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Malatya Valisi Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde FETÖ darbe girişimini kınayarak, milletin cesareti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği sayesinde zafer kazanıldığını vurguladı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz ile Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, 15 Temmuz 2016 gecesi, FETÖ terör örgütü tarafından ülkenin bağımsızlığına, demokrasisine, milli iradesine ve anayasal düzenine yönelik gerçekleştirilen hain darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliği, devletin güçlü iradesi ve aziz milletin destansı direnişi sayesinde başarısızlığa uğratıldığını belirtti.

Milletin, o karanlık gecede sergilediği eşsiz cesaret ve fedakarlıkla tarihe altın harflerle yazılan büyük bir demokrasi zaferine imza attığına bildiren Yavuz, "Devletimizin en mahrem kurumlarına yıllarca sinsice sızan, milletimizin inancını ve kutsal değerlerini istismar ederek ihanet şebekesine dönüşen FETÖ terör örgütü; 15 Temmuz gecesi yalnızca anayasal düzenimizi değil, milletimizin birlik ve beraberliğini, devletimizin bekasını ve ülkemizin geleceğini hedef almıştır. Ancak milletimizin sarsılmaz iradesi karşısında bu alçak kalkışma bertaraf edilmiş; hainler emellerine ulaşamamıştır." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz'un yalnızca bir darbe girişiminin engellendiği tarih değil, aynı zamanda milletin istiklaline, istikbaline ve milli iradesine sahip çıkma kararlılığını tüm dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktası olduğuna işaret eden Yavuz, şunları kaydetti:

"Bu anlamlı gün, devletimizin bekasına kasteden her türlü terör örgütüne, ihanet odağına ve vesayet anlayışına karşı daima uyanık olmamız gerektiğini bizlere hatırlatmaktadır. FETÖ ile mücadele; yalnızca güvenlik boyutuyla değil, toplumsal hafızanın diri tutulması, milli birlik ve beraberliğimizin güçlendirilmesi ve gelecek nesillerin bu hain yapıyı doğru tanıması açısından da büyük önem taşımaktadır. Devletimiz, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde bu terör örgütüyle mücadelesini kararlılıkla sürdürmekte; milletimizin huzuru ve güvenliği için her türlü tedbiri almaya devam etmektedir."

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise 15 Temmuz'un sadece bir darbe girişiminin engellendiği tarih değil; milletin istiklaline, istikbaline ve geleceğine sahip çıktığı büyük bir demokrasi destanı olduğunu aktardı.

Er, "Tarihi şan, şeref ve kahramanlıklarla yoğrulmuş aziz milletimiz, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi 15 Temmuz gecesinde de imanıyla, cesaretiyle ve birlik ruhuyla yeni bir destan yazmıştır. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla tek yürek olan milletimiz, hainlere geçit vermemiş; demokrasinin, bağımsızlığın ve milli iradenin asla esaret altına alınamayacağını tüm dünyaya göstermiştir." ifadelerini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatya Valisi ve Başkandan 15 Temmuz Mesajı - Son Dakika

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