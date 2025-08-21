Malatya Valisi Yavuz, kalıcı konutuna yerleşen depremzede aileyi ziyaret etti - Son Dakika
Malatya Valisi Yavuz, kalıcı konutuna yerleşen depremzede aileyi ziyaret etti

21.08.2025 17:52
Malatya Valisi Seddar Yavuz, yaşamın başladığı Akkent Sitesi'nde kalıcı konutuna yerleşen depremzede aileyle bir araya geldi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, yaşamın başladığı Akkent Sitesi'nde kalıcı konutuna yerleşen depremzede aileyle bir araya geldi.

Beraberinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit ve AK Parti İl Başkanı Ali Bakan ile yakın zamanda babasını kaybeden Ferhat Güler'i ziyaret eden Yavuz, aileye başsağlığı dileğinde bulundu.

Vali Yavuz, çıkışta AA muhabirine, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin izlerini silmeye devam ettiklerini söyledi.

Depremde yıkılan Akkent Sitesi'ni de kentsel dönüşüm kapsamında yeniden yapıp vatandaşlara teslim etmenin huzurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Yavuz, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bakanlarımız, milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediyemiz, ilde Valiliğimizin koordinasyonunda tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla hemşehrilerimizi sıcak yuvalarına ve iş yerlerine kavuşturmak için gece gündüz, mesai mefhumu gözetmeksizin gayretle çalışıyoruz. İşte bugün de içinde bulunduğunuz gibi bu mükemmel siteyi yaptık. 404 konut, 12 iş yerini vatandaşımıza teslim ediyoruz. Bir yılda hem tahliye hem yıkım hem de yapımı bitirmek bizim gibi güçlü bir devlete ve millete yakışır. Bu güzellikleri milletimizle buluşturduğumuz için mutluyuz, memnunuz, sevinçliyiz. Her bir depremzede kardeşimiz sıcak yuvasına kavuşuncaya kadar bize dinlenmek yok. Bütün ekip arkadaşlarımızla beraber çalışıyoruz."

Ferhat Güler de yeni konutlarına taşındıkları için mutlu olduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

