Malatya ve Siirt'te yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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Malatya ve Siirt'te yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı

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Malatya ve Siirt'te yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 14 Ekim'de gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerin hesaplarında 165 milyon TL para hareketi saptanırken adreslerde 12 dijital materyal ele geçirildi.

MALATYA ve Siirt'te yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Şüphelilerinin hesaplarında 165 milyon TL para hareketliliği tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun' kapsamında geniş kapsamlı bir soruşturma yürüttü. Yapılan teknik ve fiziki takipli çalışmalar sonucunda, yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılmak üzere banka hesaplarını başkalarına kullandırdığı belirlenen 6 şüpheli tespit edildi. İncelemeye alınan hesaplarda toplam 165 milyon TL tutarında para hareketi olduğu saptandı. Delillerin toplanmasının ardından ekipler, 14 Ekim'de Malatya ve Siirt'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda suç unsuru teşkil eden 12 dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen ve isimleri açıklanmayan şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
Güvenlik3. SayfaMalatyaGüncelSiirtSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Malatya ve Siirt'te yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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