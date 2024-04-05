Malatya'ya bayram tatiline giderken Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki polis memuru, eşi ve 2 çocuğu hayatını kaybetti.
Şanlıurfa- Adıyaman kara yolunun Arıkök Mahallesi yakınlarında, sürücüsü Batuhan Akar'ın kontrolünden çıkan 44 BA 255 plakalı otomobil, yolun karşı şeridine geçip İ.H.Y. idaresindeki 33 BDJ 92 plakalı kamyonla çarpıştı.
Otomobil sürücüsü ile araçtaki eşi Halime, oğlu Tunahan (7) ile kızı Umay (3) kaldırıldıkları Bozova Devlet Hastanesi'nde hayatlarını kaybetti.
Batuhan Akar'ın Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru olduğu öğrenildi.
Ailenin bayram tatilini geçirmek için Şanlıurfa'dan Malatya'ya gitmek üzere yola çıktıkları belirtildi.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici ile Bozova Kaymakam İbrahim Halil Yeşilyurt olay yerine gelerek inceleme yaptı.
Son Dakika › Güncel › Malatya'ya giden polis memuru ve ailesi trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
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