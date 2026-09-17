Malatya Yeşilyurt'ta kamyon yayaya çarptı, kaza anı kamerada

Malatya Yeşilyurt'ta kamyon yayaya çarptı, kaza anı kameradaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen M.D'ye kamyon çarptı. Kamyonun devrildiği kazada yaralanan yaya ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kamyonun yayaya çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 DG 5268 plakalı kamyon, Cafana Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen M.D'ye çarptı.
Kamyon devrilirken yaya ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kaynak: AA
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