Malatya Yeşilyurt'ta sosyal medyadaki görüntülerle 1 çocuğu darbeden 2 çocuk gözaltına alındı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 1 çocuğun darbedilme anının sosyal medyada paylaşılması üzerine başlatılan soruşturmada, darbeyi gerçekleştirdiği belirlenen A.T.K. ve Y.K. adlı iki çocuk gözaltına alındı. Olayla ilgili adli soruşturma başlatılırken, mağdur çocuğun durumu ve süreç hakkında detaylı bilgi verilmedi.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 1 çocuğun darbedilmesine ilişkin 2 çocuk gözaltına alındı.
Malatya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, dün Yeşilyurt ilçesi Çukurdere Mahallesi'nde 1 çocuğun darbedilme anının sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, O.K.E'yi darbeden A.T.K. ile Y.K'yi yakaladı.
Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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