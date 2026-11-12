Malatya Yeşilyurt Yakınca'da kamyonetle otomobil çarpıştı, 2 sürücü yaralandı - Son Dakika
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Malatya Yeşilyurt Yakınca'da kamyonetle otomobil çarpıştı, 2 sürücü yaralandı

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Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'nde kamyonetle otomobil çarpıştı, kazada 2 sürücü yaralandı. Yaralanan sürücüler, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

M.K'nin kullandığı 44 AIS 783 plakalı kamyonet, Yakınca Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda E.T.M. yönetimindeki 44 AHP 087 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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