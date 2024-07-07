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Malatyalılardan Büyükşehir Belediyesine otobüs tepkisi

Mahalleye gelen otobüs kaldırılınca vatandaş yolu kesti

MALATYA - Malatya'da Büyükşehir Belediyesi'nin Orduzu Mahallesi'ne çalışan merkez otobüs hattını kaldırdığını belirten mahalle halkı çöp konteynerleri ile yolu kapatıp duruma tepki gösterdi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi merkezinden geçen Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ otobüsünün gerekçe gösterilmeden kaldırılmasına vatandaşların tepkisi büyük oldu. Vatandaşlar kendilerine en yakın otobüs hattının yaklaşık 1 kilometre ileriden geçtiğini belirterek bu sıcaklarda özellikle yaşlı ve çocukların bu durumdan olumsuz etkilendiğini söylediler.

Büyükşehir Belediyesi'nin bu tutumuna karşı sokağa inen vatandaşlar, çöp konteynerleri ile farklı hatlara çalışan otobüslerin önünü keserek seslerini duyurmaya çalıştılar. Büyükşehir Belediyesi'nden hiçbir yetkilinin kendilerine kulan vermediğinden dert yanan mahalle halkı, uzun süre otobüslerin hareket etmesine izin vermedi.

Polis ekiplerinin ikna çalışması sonrası eylem sonlandırılırken mahalle sakinlerinden Mehmet Ali Görgeç, Orduzu Mahallesinin Battalgazi'nin hatta Malatya'nın geniş bir alana yayılmış en büyük mahallesi olduğunu belirterek, "Orduzu'da son zamanlarda merkez otobüs hattını iptal ettiler. TOKİ evleri yapıldıktan sonra üst ve alt yoldan üçer defa olmak üzere iki hattan gidiyor. Yukarıdan giden otobüs aşağıdan geçmiyor. Vatandaş bu sıcakta bir, bir buçuk saat otobüs bekliyor. Belediyenin görevi vatandaşının yaşam kalitesini yükseltmek ama belediyenin yaptığı bu işle vatandaşın yaşam kalitesi düşüyor. Bu sıcakta yaşlılar ve çocuklar saatlerce otobüs bekliyor. Vatandaşlarımızın bir mağduriyeti var, birçok ilgili yere de söylemişler ama kimse oralı olmamış" dedi.

Merkez hattının kaldırılma sebebini merak ettiklerini dile getiren Görgeç, "Vatandaşların mağdur edilme sebebini topluma anlatmaları lazım. Ekonomik nedenlerden dolayı yapmışlarsa bunu da açıklasınlar. Daha düzgün bir çözüm bulsunlar. Merkezin otobüsü devam etsin, diğerleri 40'ar dakika arayla gelsin ortak bir noktada buluşabiliriz. Hiçbir şey söylemeden vatandaşı mağdur etmenin alemi yok. Sorumlular vatandaşın içine çıkmalı, 10 gündür vatandaş mağduriyetini dile getiriyor ama kimse cevap vermiyor. Bu ekonomik sıkıntının sorumlusu vatandaş değil" şeklinde konuştu.

Mehmet Barışkan ise mahalle sakinleri olarak 10 gündür otobüs sıkıntısını yaşadıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Orduzu bunu hak etmiyor. Millet sokaklarda perişan oluyor. Otobüsümüzü geri istiyoruz. Eskiden dört hak minibüs vardı onları da kaldırdılar. Madem otobüslerimizi kaldırdılar, o zaman minibüslerimizi geri versinler."

Mahalle sakinlerinden Hikmet Coşkun ise, "Öğrencilerimiz var, okula yetişemiyorlar. Ne yapacağımızı bilemiyoruz, şaşırmışız. Yok, TOKİ gelecek, yok Şanlıkaya gelecek. Şanlıkaya hattına dört otobüs vermiş, ikisi geliyor diğer ikisi gelmiyor. Öğrencilerimiz okullara yetişemiyor. Sonuç ne olacak? Bu işe çözüm bulunsun" dedi.

60 senedir Orduzu'da oturduğunu ifade eden Mehmet Selçuk ise, "Buranın insanını hiçe sayıp, dışarıdan gelene sahiplik ettiler. Çarşı Mahallesi merkeze bir kilometre uzaklıkta, adam "Burada in, bu sıcakta bir kilometre yol yürü" diyor. Hangisi yürüyebiliyorsa gelsin bu sıcakta yürüsün" diye konuştu.