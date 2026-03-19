Malavi'de Sel Felaketi: 13 Ölü

CAPE Afrika ülkesi Malavi'de, hafta başından itibaren etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve heyelanlarda en az 13 kişi hayatını kaybetti ve binlerce hane zarar gördü.

Afet Yönetimi İşleri Dairesi'nden yapılan açıklamada, 16 Mart'tan bu yana ülkenin büyük bölümünü etkileyen sel ve heyelanlardan 9 bin 598 hanenin etkilendiği bildirildi.

Açıklamada, yerinden olan vatandaşlar için 6 bölgede 12 kamp kurulduğu, bazı bölgelerde hayvanlar ile tütün başta olmak üzere ekinlerin sel sularına kapılması sonucu ciddi maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edilen açıklamada, uluslararası topluma mali destek ve teknik yardım çağrısı yapıldı.