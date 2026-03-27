Malavi'de Sel Felaketi: Ölü Sayısı 34'e Yükseldi

Afrika ülkesi Malavi'de, 16 Mart'tan itibaren etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 34'e yükseldi.

Afet Yönetimi İşleri Dairesi'nden yapılan açıklamada, 16 Mart'tan bu yana ülkenin büyük bölümünü etkileyen sel ve heyelanlardan yaklaşık 69 bin hanenin etkilendiği bildirildi.

Açıklamada, şimdiye kadar 34 kişinin hayatını kaybettiği, 200 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ülkenin 23 idari bölgesinde meydana gelen sellerden yaklaşık 310 bin kişinin etkilendiği, 6 binden fazla hanenin 84 acil durum barınağına sığındığı kaydedildi.

Yerel yetkililerin büyük ölçüde erişilemeyen bölgeleri değerlendirmeye devam etmesiyle ölü sayısının artabileceği uyarısında bulunulan açıklamada, acil ihtiyaçları karşılamak, temel hizmetleri yeniden sağlamak, ikincil etkileri önlemek ve erken toparlanma sürecini başlatmak için 10 milyon dolar bütçe ayrıldığı ifade edildi.