Malavi Devlet Başkan Yardımcısı Saulos Chilima'nın cenaze konvoyunda kaza: 4 ölü - Son Dakika
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Malavi Devlet Başkan Yardımcısı Saulos Chilima'nın cenaze konvoyunda kaza: 4 ölü

Malavi Devlet Başkan Yardımcısı Saulos Chilima'nın cenaze konvoyundaki bir aracın cenaze törenine katılanlara çarpması sonucu aralarında hamile bir kadının da bulunduğu dört kişi hayatını kaybetti. Olayda 12 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Chilima'nın cenazesi Pazartesi günü Nsipe köyünde defnedilecek.

17.06.2024 09:51
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LILONGWE, 17 Haziran (Xinhua) -- Malavi Devlet Başkan Yardımcısı Saulos Chilima'nın cenaze konvoyundaki bir aracın cenaze törenine katılanlara çarpması sonucu aralarında hamile bir kadının da bulunduğu dört kişi hayatını kaybetti.

Yerel medyaya göre Malavi'nin güneyindeki Ntcheu bölgesinde Pazar günü yaşanan kaza, Chilima'nın naaşını taşıyan konvoydaki bir aracın kalabalığa çarpması sonucu meydana geldi. Olayda dört kişi hayatını kaybederken 12 kişi de yaralandı.

Haberlerde yaralıların tedavi için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Geçen hafta uçak kazasında hayatını kaybeden Chilima'nın cenazesinin Pazar günü öğleden sonra Ntcheu'daki Nsipe köyüne getirildiği, defin işlemlerinin ise Pazartesi günü yapılacağı ifade edildi.

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Malavi Devlet Başkan Yardımcısı Saulos Chilima'nın cenaze konvoyunda kaza: 4 ölü - Son Dakika
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