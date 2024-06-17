Malavi Devlet Başkan Yardımcısı Saulos Chilima'nın cenaze konvoyunda kaza: 4 ölü

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LILONGWE, 17 Haziran (Xinhua) -- Malavi Devlet Başkan Yardımcısı Saulos Chilima'nın cenaze konvoyundaki bir aracın cenaze törenine katılanlara çarpması sonucu aralarında hamile bir kadının da bulunduğu dört kişi hayatını kaybetti.

Yerel medyaya göre Malavi'nin güneyindeki Ntcheu bölgesinde Pazar günü yaşanan kaza, Chilima'nın naaşını taşıyan konvoydaki bir aracın kalabalığa çarpması sonucu meydana geldi. Olayda dört kişi hayatını kaybederken 12 kişi de yaralandı.

Haberlerde yaralıların tedavi için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Geçen hafta uçak kazasında hayatını kaybeden Chilima'nın cenazesinin Pazar günü öğleden sonra Ntcheu'daki Nsipe köyüne getirildiği, defin işlemlerinin ise Pazartesi günü yapılacağı ifade edildi.