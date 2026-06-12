Malavili Göçmenler Durban'da Parkta Sığınmak Zorunda Kaldı - Son Dakika
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Malavili Göçmenler Durban'da Parkta Sığınmak Zorunda Kaldı

12.06.2026 21:08
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Durban'da göçmen karşıtı grupların tehditleriyle 4 bin Malavili parkta barınmaya başladı.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin KwaZulu-Natal eyaletine bağlı Durban kentinde, göçmen karşıtı grupların tehditleri nedeniyle evlerini terk eden yaklaşık 4 bin Malavili, güvenlik endişesiyle parka sığındı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Durban kenti ve çevresindeki bölgelerden gelen Malavililer, belgesiz göçmenlerin 30 Haziran'a kadar ülkeyi terk etmesini isteyen göçmen karşıtı grupların baskıları üzerine evlerinden ayrıldı.

Aralarında kadın, çocuk ve hamilelerin de bulunduğu Malavililer, Sherwood Hall bölgesindeki bir parkta toplandı.

Malavililer, ülkelerine gönüllü geri dönüş işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

Bölgede insani kriz endişesi

Malavili göçmenlerin, Durban ve çevresindeki mahalleler, iş yerleri ve gayriresmi yerleşim alanlarında göçmen karşıtı gruplar tarafından tehdit edildikleri öne sürülüyor.

Parkta ve çevresinde toplanan Malavililer barınma, gıda, su, temizlik ve sağlık hizmetlerine erişim konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyor.

Yerel yardım kuruluşları ve toplum temsilcileri bölgeye çadır, gıda ve mobil tuvalet desteği sağlamak için çalışmalar yürütüyor.

Göçmen karşıtı grupların 30 Haziran çağrısı

Güney Afrika'da nisan ayından bu yana düzensiz göçmenlere yönelik protestolar ve yabancı karşıtı şiddet olayları yeniden artış gösterdi.

Göçmen karşıtı gruplar, belgesiz yabancıların ülkeyi terk etmesi için 30 Haziran'ı "son çağrı" olarak ilan ederken, bu tarihe yaklaştıkça özellikle yabancı uyruklular arasında güvenlik endişeleri büyüdü.

Son haftalarda Mozambik, Nijerya, Gana ve Malavi vatandaşlarının hedef alındığı olayların ardından bazı Afrika ülkeleri, Güney Afrika'daki vatandaşlarına uyarıda bulunarak tahliye ve gönüllü dönüş süreçleri başlattı.

Güney Afrika hükümeti ise düzensiz göçle mücadelede sınır güvenliği ve sınır dışı süreçlerinin hızlandırılacağını belirtirken, yabancı karşıtı şiddete müsamaha gösterilmeyeceğini vurguluyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malavili Göçmenler Durban'da Parkta Sığınmak Zorunda Kaldı - Son Dakika

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