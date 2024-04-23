Muş Malazgirt'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muş Malazgirt'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Muş Malazgirt\'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Muş'un Malazgirt ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı. Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı ve Malazgirt Kültür Merkezi konferans salonunda devam etti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in mesajının okunduğu törende, öğrencilerin gösterileri ilgiyle izlendi. Programa, ilçe kaymakamı, belediye başkanı, cumhuriyet savcısı, jandarma komutanı, emniyet müdürü, milli eğitim müdürü, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam Bayram, koltuğunu öğrenciye devretti ve hediyeler verdi.

23.04.2024 14:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'un Malazgirt ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, Malazgirt Kültür Merkezi konferans salonunda devam etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, 23 Nisan mesajı okunduğu törende, vatandaşlar, öğrencilerin sahnelediği gösterileri ilgiyle izledi.

Programa, Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Belediye Başkanı Ahmet Kenan Türker, Cumhuriyet Savcısı Nermin Çankaya, Jandarma Komutanı Binbaşı Kamil İncebacak, Emniyet Müdürü Serhan Türk, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, öğretmen ve vatandaşlar katıldı.

Malazgirt Kaymakamı Bayram, koltuğunu öğrenciye devretti

Malazgirt Kaymakam Göksu Bayram, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu Atatürk İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Hanzala Yusuf Fidan'a devretti, hediyeler verdi.

Kaynak: AA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Milli Eğitim Bakanı, Cumhuriyet Savcısı, Yusuf Tekin, Malazgirt, Konferans, 23 Nisan, Jandarma, Çocuk, Muş, Kültür, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş Malazgirt'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:29 İstanbul Valisi Davut Gül: Taksim Meydanı 1 Mayıs kutlamalarına kapalı İstanbul Valisi Davut Gül: Taksim Meydanı 1 Mayıs kutlamalarına kapalı
14:13 23 Nisan kutlamalarında “Puta tapmayın“ diye bağıran şahıs gözaltına alındı 23 Nisan kutlamalarında "Puta tapmayın" diye bağıran şahıs gözaltına alındı
13:08 Diyanet İşleri Başkanı, Arapça soruya tercüme istedi Diyanet İşleri Başkanı, Arapça soruya tercüme istedi
12:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Kayyum’’ sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Kayyum'' sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz
12:04 Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir
15:07 Saatlerdir hizmet veremeyen Üsküdar - Samandıra Metro Hattı’nda trenlerin kafa kafaya çarpıştığı ortaya çıktı Saatlerdir hizmet veremeyen Üsküdar - Samandıra Metro Hattı'nda trenlerin kafa kafaya çarpıştığı ortaya çıktı
14:59 Kolombiya’da futbolcunun kafasına bıçak isabet etti Kolombiya'da futbolcunun kafasına bıçak isabet etti
13:50 Suphiye Orancı’nın 2 kızının babası Metin Akpınar’la aynı filmde oynadığı ortaya çıktı Suphiye Orancı'nın 2 kızının babası Metin Akpınar'la aynı filmde oynadığı ortaya çıktı
13:34 Özgür Özel’den koltuğunu devrettiği minik Dora’ya: Bu koltuğa iyice yerleşmezsen kaldırabilirler Özgür Özel'den koltuğunu devrettiği minik Dora'ya: Bu koltuğa iyice yerleşmezsen kaldırabilirler
13:26 Bekçi ile boksör arasında sopalı ’pitbull’ kavgası Bekçi ile boksör arasında sopalı 'pitbull' kavgası
11:50 Kur’an-ı Kerim’in altından geçtiler, 55 yıllık kan davası son buldu Kur'an-ı Kerim'in altından geçtiler, 55 yıllık kan davası son buldu
11:47 Süper Lig’de neler oluyor 3 takım Türkiye Kupası’na katılmayacak Süper Lig'de neler oluyor! 3 takım Türkiye Kupası'na katılmayacak
11:25 Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında Şoke Eden Olay Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında Şoke Eden Olay
11:15 Sivasspor maçı bardağı taşırdı Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım’ın ismini haykırıyor Sivasspor maçı bardağı taşırdı! Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım'ın ismini haykırıyor
11:02 “Yerel Halk“ ifadesini kullandı mı Bakan Şimşek sessizliğini bozdu "Yerel Halk" ifadesini kullandı mı? Bakan Şimşek sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2024 15:15:20. #1.13#
SON DAKİKA: Muş Malazgirt'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement