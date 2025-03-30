Muş'un Malazgirt ilçesinde vatandaşlar ilçedeki camilerde bayram namazı kıldı.
Sabahın erken saatlerinde bayram namazı hareketliliği yaşanan ilçede, vatandaşlar camileri doldurdu.
Merkez Camii'nde bir araya gelen ilçe sakinleri, bayram namazı kıldı, dua etti.
Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram da namaz kılan vatandaşların bayramını kutladı.
Kaymakam Bayram, bayramların birlik, beraberlik ve kardeşliği pekiştiren önemli günler olduğunu vurguladı.
Son Dakika › Güncel › Malazgirt'te Bayram Namazı Coşkusu - Son Dakika
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