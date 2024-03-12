Malazgirt\'te İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Anma Günü Programı Düzenlendi

TCMB Ocak Ayı Ödemeler Dengesi İstatistiklerini Açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayı ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ocak ayında cari işlemler hesabı 2 milyar 556 milyon dolar açık kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 3 milyar 595 milyon dolarlık fazla oluştu. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4 milyar 448 milyon dolar olarak hesaplandı. Ayrıca, ocak ayında resmi rezervlerde 6 milyar 207 milyon dolar azalma oldu. Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 661 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.