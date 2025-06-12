Malazgirt\'te Öğrencilerden Proje Sergisi

Muş'un Malazgirt ilçesindeki Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, yıl boyunca hazırladıkları projeleri sergiledi.

Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram ve beraberindeki heyet, merkezin bahçesinde açılışı yapılan sergiyi gezdi.

Projeler hakkında öğrenci ve öğretmenlerinden bilgi alan Bayram, öğrencilerin üretkenliğini takdir ettiğini belirtti.

Bayram, "Genç yeteneklerimizin ortaya koyduğu projeler, geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Hepsini gönülden kutluyorum. Çok güzel projeler hazırlanmış." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tek ise "Bu başarılar, ilçemizdeki eğitimin geldiği noktayı gösteriyor. Öğrencilerimizin azmi, öğretmenlerimizin özverisiyle birleşince ortaya çok kıymetli işler çıkıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan sergiye katılanlar, robotik, el sanatları ve görsel tasarım çalışmalarını inceledi.

Programa, Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram'ın eşi Nebahat Elif Bayram, kurum amirleri, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.