Malazgirt'te selde hayatını kaybeden Nazar Karataş toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Malazgirt'te selde hayatını kaybeden Nazar Karataş toprağa verildi

Muş'un Malazgirt ilçesinde meydana gelen sağanak sonucu oluşan selde hayatını kaybeden Nazar Karataş'ın cenazesi, köyünde defnedildi. Sel nedeniyle köyde maddi zararlar meydana gelirken, tarım arazileri de sular altında kaldı.

08.07.2024 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'un Malazgirt ilçesinde, sağanak nedeniyle meydana gelen selde hayatını kaybeden Nazar Karataş'ın cenazesi, toprağa verildi.

Dün ilçeye 42 kilometre uzaklıktaki Bahçe köyünde sağanak sonrası sele kapılarak hayatını kaybeden Karataş'ın cenazesi, Malazgirt Devlet Hastanesi morgundan alınarak köye getirildi.

Köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından cenaze, köy mezarlığında toprağa verildi.

Köy Muhtarı Burhan Öztürk, AA muhabirine, selin can kaybına yol açtığını belirterek, "Allah kimseye böyle acılar yaşatmasın. Köyde maddi zararımız oldu. Kaymakamımız konuyla yakından ilgilendi. Caddede bir menfez vardı. Menfez tıkanınca sular ana yola aktı. Karataş, evine giderken yolda sele kapıldı. Su, yaklaşık 400 metre sürükledi. Çok üzgünüz. Selden dolayı yollarımız da kapandı. Tarım arazileri sular altında kaldı." diye konuştu.

Kaynak: AA

Malazgirt, Karataş, Muş, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malazgirt'te selde hayatını kaybeden Nazar Karataş toprağa verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:39 Elde kalanları da sattı Türk medyasında 45 yıllık Aydın Doğan dönemi tamamen bitti Elde kalanları da sattı! Türk medyasında 45 yıllık Aydın Doğan dönemi tamamen bitti
16:13 SHP, 14 yıl sonra yeniden kuruldu Tüm gözler Kılıçdaroğlu’nun üzerinde SHP, 14 yıl sonra yeniden kuruldu! Tüm gözler Kılıçdaroğlu'nun üzerinde
15:32 Annesini cenaze evinde katletmişti İşte 16 yaşındaki katil zanlısının savunması Annesini cenaze evinde katletmişti! İşte 16 yaşındaki katil zanlısının savunması
13:01 Rusya, Ukrayna’nın birçok şehrini füzelerle vurdu En az 31 kişi öldü, 50’den fazla yaralı var Rusya, Ukrayna'nın birçok şehrini füzelerle vurdu! En az 31 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var
10:13 Fransa’da seçimin galibi olan ittifakın lideri, “Filistin’i tanıma“ sözünü tekrarladı İsrail zaferden memnun olmadı Fransa'da seçimin galibi olan ittifakın lideri, "Filistin'i tanıma" sözünü tekrarladı! İsrail zaferden memnun olmadı
15:55 UEFA’ya ’’Hileli maç’’ itirazı: Alman taraftarlar İspanya maçının tekrar edilmesini istiyor UEFA'ya ''Hileli maç'' itirazı: Alman taraftarlar İspanya maçının tekrar edilmesini istiyor
15:51 SMS ile işten çıkarılan 204 işçi Iğdır Belediyesi önünde eylem yaptı Başkandan açıklama gecikmedi SMS ile işten çıkarılan 204 işçi Iğdır Belediyesi önünde eylem yaptı! Başkandan açıklama gecikmedi
15:44 Hasan Can Kaya’nın eski sevgilisi Sultan San evlendi Hasan Can Kaya'nın eski sevgilisi Sultan San evlendi
15:42 Transferi sessiz sedasız bitirdiler Dünya yıldızı, Beşiktaş’a imza atmaya geliyor Transferi sessiz sedasız bitirdiler! Dünya yıldızı, Beşiktaş'a imza atmaya geliyor
15:32 Düzce ile Bolu arasındaki dağ kavgası büyüyor: 3 ilçeyi elinden aldırma bana, akıllı ol Düzce ile Bolu arasındaki dağ kavgası büyüyor: 3 ilçeyi elinden aldırma bana, akıllı ol
15:17 Ömer Bolat’ın “Afgan çoban“ çıkışı tartışma yarattı Ticaret Bakanlığı’ndan açıklama var Ömer Bolat'ın "Afgan çoban" çıkışı tartışma yarattı! Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama var
15:10 Mourinho’dan Erdoğan’ı üzecek sözler Mourinho'dan Erdoğan'ı üzecek sözler
14:55 Aleyna Tilki, süper mini şortlu sahne kıyafetiyle hiç beğenilmedi Aleyna Tilki, süper mini şortlu sahne kıyafetiyle hiç beğenilmedi
14:30 ATM’lere yeni işlem menüsü geldi: Bunu yapanın kartına el konulacak ATM'lere yeni işlem menüsü geldi: Bunu yapanın kartına el konulacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2024 17:17:38. #1.12#
SON DAKİKA: Malazgirt'te selde hayatını kaybeden Nazar Karataş toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement