Malazgirt Zaferi'nin 955. Yılı Kutlandı - Son Dakika
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Malazgirt Zaferi'nin 955. Yılı Kutlandı

Malazgirt Zaferi\'nin 955. Yılı Kutlandı
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Sultan Alparslan'ın ve Selahaddin-i Eyyubi'nin torunları olarak, gönül birliği ve sarsılmaz bir inançla yeniden bu topraklarda güçlü ve büyük Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümünü kutladı.

Sultan Alparslan'ın Anadolu'yu vatan kılma iradesiyle başlayan bu zaferin, asırlara uzanan bir komşuluğun ve kardeşliğin temellerini attığını, birlikte yürünecek hedefi tayin ettiğini belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Aynı inanç ve azimle yürüdüğümüz bu yolda, birliğimizi ve beraberliğimizi diri tutmayı en büyük istikamet olarak görmeye devam edeceğiz. 955 sene sonra da Sultan Alparslan'ın ve Selahaddin-i Eyyubi'nin torunları olarak, gönül birliği ve sarsılmaz bir inançla yeniden bu topraklarda güçlü ve büyük Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz.

Malazgirt Zaferi'mizden bu yana aynı vatanın evlatları, aynı medeniyetin varisleri, aynı geçmişin paydaşları, müşterek geleceğimizin kaderdaşlarıyız. Kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi kimsenin bozmasına izin vermeyeceğiz. Sultan Alparslan'ı ve bu toprakları vatan kılmak uğruna canlarını feda eden aziz şehidlerimizi rahmetle ve dualarla yad ediyorum."

Kaynak: ANKA

Malazgirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malazgirt Zaferi'nin 955. Yılı Kutlandı - Son Dakika

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