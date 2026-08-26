Malazgirt Zaferi'nin 955. Yılı Kutlandı
Burhanettin Duran, Malazgirt Zaferi'ni kutlayarak tarihi ve kahramanları anma mesajı paylaştı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünü kutladı.
Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Malazgirt'ten aldığımız ilhamla, kadim tarihimizden ve köklü devlet geleneğimizden güç alarak, Türkiye Yüzyılı hedefimize kararlılıkla yürüyoruz. Bu toprakları bizlere ebedi yurt kılan Sultan Alparslan başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle ve şükranla anıyorum. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlu olsun."
Kaynak: AA
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