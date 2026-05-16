Maldivler'de Dalış Faciası: 5 İtalyan Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Maldivler'de Dalış Faciası: 5 İtalyan Hayatını Kaybetti

16.05.2026 17:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maldivler'de su altı mağarasında dalış yaparken hayatını kaybeden 5 İtalyandan biri daha öldü.

Maldivler'de 14 Mayıs'ta su altı mağarasına tüplü dalış yaptıkları sırada hayatını kaybeden 5 İtalyan'dan 4'ünün cesedini çıkarma çalışmalarına katılan Maldivler Ordusu'ndan bir dalgıcın yaşamını yitirdiği bildirildi.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün olumsuz deniz ve hava koşulları sebebiyle ara verilen naaşları arama çalışmalarına bu sabah tekrar başlandığı ve 8 Maldivli dalgıcın denizde dönüşümlü olarak naaşları çıkarma operasyonunu yürüttüğü belirtildi.

Açıklamadan kısa süre sonra İtalyan basınının, Maldivler'deki medya organlarına dayandırdığı haberine göre de naaşları kayıp 4 İtalyan dalgıcı arama çalışmalarına katılan Maldivler Ordusu'ndan bir dalgıç, dalış anında fenalaştı. Maldivli dalgıç, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Dalgıçların neden 50 metreye daldıkları araştırılıyor

İtalyan basınındaki diğer haberlerde de 5 İtalyanın yaşamını yitirdiği yerin popüler ve zor bir dalış noktası olduğunu yazarken; dalgıçların, mağaradan çıkış yönünü kaybettiği ve oksijen zehirlenmesinden ölmüş olabileceği ifade edildi.

Roma Cumhuriyet Başsavcılığı, Maldivler'de Alimatha Adası açıklarında, 50 metreden fazla derinlikteki bir su altı mağarasında dalış yaparken hayatını kaybeden 5 İtalyan dalgıcın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Maldivler'de de İtalyan dalgıçların, normalde ülke genelinde dalış için izin verilen 30 metrelik sınırı neden aştığı ve özel izinleri olup olmadığının araştırıldığı belirtildi.

Olayın ardından kayıp 5 dalgıçtan sadece Gianluca Benedetti'nin cesedinin bulunduğu kaydedilmişti. Diğer ölen İtalyanların ise Cenova Üniversitesinden Prof. Dr. Monica Montefalcone ile kızı Giorgia Sommacal, araştırmacılar Muriel Oddenino ve Federico Gualtieri olduğu açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Dünya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maldivler'de Dalış Faciası: 5 İtalyan Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
RAMS Park’ta eşsiz anlar Galatasaray’dan şampiyonluk kutlamalarında drone şov RAMS Park'ta eşsiz anlar! Galatasaray'dan şampiyonluk kutlamalarında drone şov
İsrail’den Kassam Tugayları’nın kritik ismine suikast saldırısı İsrail'den Kassam Tugayları'nın kritik ismine suikast saldırısı
Mersin’de 30 Ekim’e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı Mersin'de 30 Ekim'e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı
“Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı“ iddiası Başsavcılıktan açıklama var "Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan açıklama var
Edirne Belediye Başkanı Gencan’dan AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialara yanıt Edirne Belediye Başkanı Gencan'dan AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialara yanıt
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı

20:16
’’Bırakacağım’’ deyip açıkladı Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak sözler
''Bırakacağım'' deyip açıkladı! Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak sözler
19:54
Fenerbahçe’de 3 sakatlık Eyüpspor maçında yoklar
Fenerbahçe'de 3 sakatlık! Eyüpspor maçında yoklar
18:49
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı
18:35
MSB’den ’seferberlik emri’ paylaşımları ile ilgili açıklama
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama
18:05
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
16:56
İran: Avrupa ülkeleri, geçiş izni almak için müzakerelere başladı
İran: Avrupa ülkeleri, geçiş izni almak için müzakerelere başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 20:44:43. #7.12#
SON DAKİKA: Maldivler'de Dalış Faciası: 5 İtalyan Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.