Maldivler'de Dalış Faciası: 5 İtalyan Hayatını Kaybetti

18.05.2026 15:38
İtalya Dışişleri Bakanlığı, Maldivler'deki kazada 5 İtalyan dalgıçtan 4'ünün naaşını buldu.

İtalya Dışişleri Bakanlığı, Maldivler'de bulunan mercan adasındaki su altı mağarasına 14 Mayıs'ta tüplü dalış yaparken hayatını kaybeden 5 İtalyan vatandaşından cesedi kayıp 4'ünün naaşının bulunduğunu bildirdi.

Bakanlık, 4 kişinin naaşının arama kurtarma ekiplerince bulunduğu haberlerini doğruladı.

Bu arada, İtalyan basını da kayıp İtalyan dalgıçların bulunabilmesi için Finlandiya'dan 3 uzman dalgıcın da bölgeye gidip çalışmalara destek verdiğini yazdı.

Olay, Maldivler'de yaşanan en kötü dalış kazası olarak anılıyor

Maldivler'in popüler dalış noktası olan Alimatha Adası'nda yaklaşık 60 metre derinlikteki su altı mağarasına 14 Mayıs'ta dalan 5 İtalyan'ın hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Olayın ardından kayıp 5 dalgıçtan sadece Gianluca Benedetti'nin cesedi denizden çıkarılırken, Cenova Üniversitesinden Prof. Dr. Monica Montefalcone ile kızı Giorgia Sommacal, araştırmacılar Muriel Oddenino ve Federico Gualtieri'nin naaşlarına ulaşılamamıştı.

Kayıp naaşları bulmak için başlatılan çalışmalar, 15 Mayıs'ta olumsuz deniz koşulları sebebiyle durmuş, 16 Mayıs'ta yeniden başlamış fakat aramalara katılan Maldivler ordusundan 1 dalgıcın yaşamını yitirmesi nedeniyle bir kez daha durmuştu.

İtalyan basınındaki haberlerde de 5 İtalyan'ın mağaradan çıkış yönünü kaybetmiş ya da oksijen zehirlenmesinden ölmüş olabileceği ifade ediliyor.

Olayla ilgili İtalya ve Maldivler'de ayrı ayrı soruşturmalar yürütülürken, dalgıçların, Maldivler'de dalış için izin verilen 30 metrelik sınırı aşarak neden 50 metreden fazla derine daldığı araştırılıyor.

İtalyan dalgıçların öldüğü olayın, mercan adaları zinciri nedeniyle popüler turizm merkezi olan Maldivler'de yaşanan en kötü dalış kazalarından biri olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

