Malezya, Arakanlı Müslümanları Geri Göndermeyecek - Son Dakika
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Malezya, Arakanlı Müslümanları Geri Göndermeyecek

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Malezya, zulüm tehdidi süreceği için 5 bin Arakanlı Müslüman'ı Myanmar'a geri göndermeyecek.

Malezya hükümeti, "zulüm tehdidinin sürmesi halinde" 5 bin Arakanlı Müslüman'ı (Rohingya) geri göndermemeyi kabul ettiğini bildirdi.

Free Malaysia Today'in haberine göre Malezya İletişim Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Fahmi Fadzil, kabine toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Malezya'daki Arakanlı Müslümanların Myanmar'a geri dönüşüne değinen Fadzil, bu konunun Nepido yönetimiyle görüşüleceğini belirtti.

Hükümet olarak 5 bin Arakanlı Müslüman'ı "ülkelerinde zulüm tehdidinin sürmesi halinde" geri göndermemeyi kabul ettiklerini dile getiren Fadzil, "Başbakan (Enver İbrahim), hayatları tehdit altındaysa onları geri gönderemeyeceğimizi kabul etti." dedi.

İlk etapta 5 bin

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, temmuz sonunda yaptığı açıklamada Myanmar'ın, daha önce Arakanlı Müslümanları kabul etmek istemediğini ancak iki ülke arasındaki "iyi ilişkiler sayesinde" bu konuda anlaşmaya varabildiklerini belirtmişti.

Enver, Nepido yönetiminin ilk etapta Malezya'da bulunan yaklaşık 5 bin Arakanlı Müslüman'ın iadesini kabul edeceğini duyurmuş ancak bunun ne zaman gerçekleşeceğinin henüz kesin olmadığını söylemişti.

Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı. Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini geçti.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malezya, Arakanlı Müslümanları Geri Göndermeyecek - Son Dakika

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