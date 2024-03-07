Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ABD'nin Asya-Pasifik bölgesinde Çin ile işbirliğini geliştirmeye teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.
Enver, Avustralya Ulusal Üniversitesinde yaptığı konuşmada, Çin ile "empati" yapılması çağrısında bulundu.
Güney Çin Denizi'nde nüfuzunu artıran Çin'e karşı fazla uzlaşmacı olduğu yönündeki Batılı eleştirileri reddeden Enver, bölgede nüfuz kazanmak için Çin'e karşı ABD liderliğindeki Batı tarafında olunmaması gerektiğini kaydetti.
Enver, konuşmasında, "Malezya ve Avustralya'nın ABD, Çin ve Asya-Pasifik'teki diğer büyük oyuncuları bölgesel işbirliği ve ekonomik entegrasyonun geliştirilmesine yardımcı olacak şekilde davranmaya teşvik etmek için ellerinden geleni yapmakla yükümlü olduklarına inanıyorum." dedi.
Küresel düzenin geleceğine ilişkin Batılı bakış açılarının evrensel olarak benimsenmesinin beklenmemesi gerektiğini dile getiren Enver, "Washington konsensüsü tamamen ortadan kalkmasa da giderek aşınıyor." şeklinde konuştu.
Enver, Güneydoğu Asya ülkelerinin nüfuzu olmadan, bölgenin "büyük güçlerin hesapları ve tasarımları tarafından belirleneceğini" ileri sürdü.
Çin'in Güney Çin Denizi'nde yasal olarak temelsiz iddialarında bulunmasını üstü kapalı bir şekilde eleştiren Enver, uluslararası hukuk ihlallerine göz yumamayacaklarını dile getirdi.
Son Dakika › Güncel › Malezya Başbakanı: ABD, Çin ile işbirliğini teşvik etmeli - Son Dakika
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