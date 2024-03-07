Malezya Başbakanı: ABD, Çin ile işbirliğini teşvik etmeli

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik'ten 8 Mart mesajı

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çelik, kadınların her gününün kutlanması gerektiğini belirtti ve kadınların ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarını kutladığımız anlamlı bir gün olduğunu vurguladı. Ayrıca, kadına yönelik şiddetle mücadele, eğitim fırsatlarının artırılması, iş hayatında eşitlik ve kadın sağlığı gibi konuların da gündeme getirildiği Kadınlar Günü'nün önemine değindi.