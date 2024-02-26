Malezya Başbakanı, ABD\'nin ve Batılı müttefiklerinin Çin korkusunu kınadı

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LONDRA, 26 Şubat (Xinhua) -- Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ABD'nin ve bazı Batılı müttefiklerinin sözde "Çin korkusunu" kınadı.

Londra merkezli Financial Times gazetesinin internet sitesinde Pazar günü yayımlanan habere göre, Malezya'nın Beijing'le olan ilişkilerini eleştiren ABD'ye yanıt veren Enver İbrahim, ülkesinin en büyük ticari ortağı olan Çin'le niçin "kavgaya tutuşacağını" anlamadığını söyledi.

Enver İbrahim, Malezya'nın kuzeyindeki Penang eyaletinde Financial Times ile yaptığı söyleşide, "Niçin tek bir çıkara bağlı olmalıyım? Çin'e yönelik bu güçlü önyargıyı, bu Çin korkusunu benimsemiyorum" dedi.

Enver İbrahim, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e, "Karmaşık bir dünyada hayatta kalmaya çalışan küçük bir ülkeyiz. Bizim için en iyi olana odaklanmak istiyorum" dediğini belirtti.

Kasım 2022'de Malezya Başbakanı olarak göreve gelen Enver İbrahim, Çin'in önemli bir komşu olduğunu ve Malezya hükümetinin ticaret, yatırım ve kültür alanlarında Çin'le ilişkilerini geliştirmeye öncelik vereceğini söyledi.

Enver İbrahim, Malezya halkının ekonomik çıkarları açısından Çin'in rolünün kritik olduğunu vurguladı.