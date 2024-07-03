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Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile ikili ilişkileri ve Filistin'i ele aldı.

Enver, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Malezya'yı ziyaret eden Marsudi'yi kabul ettiğini bildirdi.

Marsudi ile Malezya-Endonezya dostluğunu güçlendirmeye yönelik konulara değindiklerini belirten Enver, Filistin ve Myanmar'daki durumu da ele aldıklarını ifade etti.

Enver, Marsudi ile Gazze halkı için adalete ve Filistin'in Birleşmiş Milletlere (BM) tam üyeliğinin kabul edilmesine sarsılmaz desteklerini yinelediklerini kaydetti.

Başbakan Enver, Marsudi ile Myanmar'daki durumu da ele aldıklarını bildirdi.