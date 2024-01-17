Malezya Başbakanı Filistin\'in BM\'ye tam üyeliği için kampanya başlattı

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, Filistin'in BM'ye tam üye olarak kabul edilmesi için kartpostal yollayarak kampanya başlattı.

Enver, X sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Filistin'in BM'ye tam üyeliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Malezya hükümetinin, Filistin'in tam üyeliği için Guterres'e kartpostal yolladığını aktaran Enver, şunları kaydetti:

"Bu özel kartpostal, siyonist rejim tarafından Filistin halkına karşı uygulanan şiddet ve zulmün derhal durdurulmasını talep ederek Malezya halkının dileklerini ifade etmek için hazırlanmıştır."

Enver, söz konusu kartpostalın yarından itibaren ülke genelinde tüm postanelerden ya da çevrim içi satın alınabileceğini belirterek, Malezya halkını kampanyaya katılmaya davet etti.

Kartpostalın üzerinde, "Filistin Devleti'ni tam üye olarak kabul etmesi için BM'ye çağrıda bulunuyoruz." ifadesi yer aldı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 300'ü çocuk, 7 bin 100'ü kadın olmak üzere 24 bin 285 Filistinli öldürüldü, 61 bin 154 kişi Filistinli yaralandı. Enkazda halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 190'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 524 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 355 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 162 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.