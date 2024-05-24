Malezya Başbakanı İspanya, Norveç ve İrlanda'yı Filistin'i tanıma kararından dolayı tebrik etti - Son Dakika
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Malezya Başbakanı İspanya, Norveç ve İrlanda'yı Filistin'i tanıma kararından dolayı tebrik etti

Malezya Başbakanı İspanya, Norveç ve İrlanda\'yı Filistin\'i tanıma kararından dolayı tebrik etti

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, İspanya, Norveç ve İrlanda'nın Filistin'i tanıma kararını insanlık ve adaletten yana bir adım olarak nitelendirdi. Enver, bu ülkelerin kararının Orta Doğu'da adil bir barışa yaklaşmayı sağladığını belirterek, diğer ülkelere de Filistin'i tanımaları çağrısında bulundu. İspanya, Norveç ve İrlanda ise 28 Mayıs'ta Filistin'i 1967 sınırlarıyla tanıyacaklarını açıklamıştı.

24.05.2024 11:45
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Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Filistin'i tanıyacaklarına dair açıklama yapan İspanya, Norveç ve İrlanda'yı "insanlık ve adaletten yana" aldıkları tavırdan ötürü tebrik etti.

Sosyal medya platformu X hesabından paylaşımda bulunan Enver, İspanya, Norveç ve İrlanda liderlerinin aldığı kararı, "Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkı, egemenliği ve onurunun tanınması" adına atılmış bir adım olarak niteledi.

Bu ülkelerin Filistin'i tanıma kararının, Orta Doğu'da adil bir barışa daha da yaklaştırdığını belirten Enver, "İrlanda, Norveç ve İspanya hükümetlerini tarihin, insanlığın ve adaletin doğru tarafında yer aldıkları için tebrik ediyorum." görüşünü paylaştı.

Enver, Filistin'i tanımayan diğer ülkelere de çağrıda bulunarak, "Bunu yapmayan diğer tüm hükümetler şunu bilsin, dünya Filistin davasına uyanıyor ve adalet arayışları inkar edilmeyecek. Tarihin akışını düzeltmek için bize katılın." ifadelerini kullandı.

İspanya, Norveç ve İrlanda, önceki gün yaptıkları açıklamada Filistin'i uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla 28 Mayıs'ta tanıyacaklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malezya Başbakanı İspanya, Norveç ve İrlanda'yı Filistin'i tanıma kararından dolayı tebrik etti - Son Dakika

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