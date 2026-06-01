Malezya'da Çocukların Çevrimiçi Güvenliği İçin Yaş Doğrulama Zorunluluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Malezya'da Çocukların Çevrimiçi Güvenliği İçin Yaş Doğrulama Zorunluluğu

Malezya\'da Çocukların Çevrimiçi Güvenliği İçin Yaş Doğrulama Zorunluluğu
01.06.2026 16:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malezya, 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya hesapları için yaş doğrulama zorunluluğu getirdi.

KUALA LUMPUR, 1 Haziran (Xinhua) -- Malezya, 16 yaş altındaki çocukların çevrimiçi tehditlerden korunması amacıyla sosyal medya platformlarına kayıt ve hesap açtırma sırasında yaş doğrulama zorunluluğunu uygulamaya koydu.

Malezya Ulusal Haber Ajansı'nın (Bernama) bildirdiğine göre düzenleme, 2025 Çevrimiçi Güvenlik Yasası kapsamında pazartesi günü yürürlüğe giren Çocuk Koruma Yönetmeliği ve Risk Azaltma Yönetmeliği uyarınca Malezya İletişim ve Multimedya Komisyonu tarafından uygulanıyor.

Yeni yönetmelikler uyarınca 16 yaş altı kişilerin herhangi bir sosyal medya hesabı açmasına izin verilmeyecek. Bu platformlara kayıt olmak isteyen kişilerin yaşlarını doğrulamak için MyKad, pasaport veya resmi dijital kimlik olan MyDigital ID gibi resmi kimlik belgelerini sunmaları gerekecek.

Risk Azaltma Yönetmeliği'ni ihlal eden hizmet sağlayıcılara, 10 milyon ringite (yaklaşık 2,5 milyon ABD doları) varan para cezaları da dahil olmak üzere çeşitli yaptırımlar uygulanabilecek.

Kaynak: Xinhua

Sosyal Medya, Teknoloji, Malezya, Güncel, Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malezya'da Çocukların Çevrimiçi Güvenliği İçin Yaş Doğrulama Zorunluluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zorlu yollara aldırmadan dik yamaçlara tırmanıp çiriş otu topluyorlar Zorlu yollara aldırmadan dik yamaçlara tırmanıp çiriş otu topluyorlar
Yolda yürürken kargaların saldırısına uğradı, ne yapsa kurtulamadı Yolda yürürken kargaların saldırısına uğradı, ne yapsa kurtulamadı
Çorlu’da husumetlisini kurşun yağmuruna tutan genç adam hayatına son verdi Çorlu'da husumetlisini kurşun yağmuruna tutan genç adam hayatına son verdi
İstanbul’da tarihe geçen Estonyalı sporcu Jaan Roose bu kez Polonya semalarında ölümle dans etti İstanbul'da tarihe geçen Estonyalı sporcu Jaan Roose bu kez Polonya semalarında ölümle dans etti
Ankara’da boğazı kesilerek öldürülen Gülhan Şahin’in katil zanlısı öz yeğeni çıktı Ankara'da boğazı kesilerek öldürülen Gülhan Şahin'in katil zanlısı öz yeğeni çıktı
Gürsel Tekin, CHP’deki kurultay çağrılarına karşı çıktı: Ne kadar sağlıklı olabilir Gürsel Tekin, CHP'deki kurultay çağrılarına karşı çıktı: Ne kadar sağlıklı olabilir?

17:10
CHP Grup Toplantısı’nı Özgür Özel yapabilir mi Meclis Başkanı Kurtulmuş’tan açıklama
CHP Grup Toplantısı'nı Özgür Özel yapabilir mi? Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan açıklama
16:50
Tahran’ın kararı piyasaları vurdu Altın çakıldı, petrol fırladı
Tahran'ın kararı piyasaları vurdu! Altın çakıldı, petrol fırladı
16:41
Akçakoca Belediyesi AK Parti’ye geçti, seçim sonrası kavga çıktı
Akçakoca Belediyesi AK Parti'ye geçti, seçim sonrası kavga çıktı
16:38
7 aylık hamile hemşire Esra Uğur’un sır ölümü Genç kadının büyük bir derdi varmış
7 aylık hamile hemşire Esra Uğur'un sır ölümü! Genç kadının büyük bir derdi varmış
16:30
Özgür Özel, olağanüstü kurultay için yeterli imza sayısını topladı
Özgür Özel, olağanüstü kurultay için yeterli imza sayısını topladı
16:28
İran: ABD ile müzakereleri durdurduk
İran: ABD ile müzakereleri durdurduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 17:19:02. #7.13#
SON DAKİKA: Malezya'da Çocukların Çevrimiçi Güvenliği İçin Yaş Doğrulama Zorunluluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.