Malezya'da İki Helikopter Çarpıştı: 10 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Malezya'da İki Helikopter Çarpıştı: 10 Kişi Hayatını Kaybetti

Malezya'nın Perak eyaletinde Malezya ordusuna ait iki helikopterin havada çarpışması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti. Malezya Kraliyet Donanması'ndan yapılan açıklamada, gösteri uçuşu için prova yapan helikopterlerin Lumut Malezya Kraliyet Donanma üssünde çarpışarak yere çakıldığı belirtildi. Helikopterlerde bulunan 7 ve 3 personel ise olay yerinde hayatını kaybetti.

23.04.2024 09:39
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KUALA LUMPUR, 23 Nisan (Xinhua) -- Malezya'nın Perak eyaletinde Malezya ordusuna ait iki helikopterin havada çarpışması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.

Malezya Kraliyet Donanması'ndan yapılan kısa açıklamada, gösteri uçuşu için prova yapan helikopterlerin Salı günü saat 9.32'de Lumut Malezya Kraliyet Donanma üssünde çarpışarak yere çakıldığı bildirildi.

Helikopterlerin birinde 7, diğerinde 3 personel bulunuyordu.

Açıklamada, "Tüm personel olay yerinde hayatını kaybetti. Cansız bedenleri ise kimliklerinin belirlenmesi için Lumut üssündeki hastaneye gönderildi" ifadesi yer alırken, kamuoyuna kazada ölenlerin video ve fotoğraflarını yaymama çağrısı yapıldı.

Kaynak: Xinhua

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