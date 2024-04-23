Malezya'da Helikopter Kazası: 10 Kişi Hayatını Kaybetti

KUALA LUMPUR, 23 Nisan (Xinhua) -- Malezya'nın Perak eyaletinde yere çakılan bir helikopterin enkazı, 23 Nisan 2024.
Malezya'nın Perak eyaletinde Malezya ordusuna ait iki helikopterin havada çarpışması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.
Malezya Kraliyet Donanması'ndan yapılan kısa açıklamada, gösteri uçuşu için prova yapan helikopterlerin Salı günü saat 9.32'de Lumut Malezya Kraliyet Donanma üssünde çarpışarak yere çakıldığı bildirildi. (Malezya İtfaiye ve Kurtarma Departmanı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
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