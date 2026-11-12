Malezya'da Necip Rezak 12,3 milyon dolarlık cezayı ödedi, ev hapsine geçti - Son Dakika
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Malezya'da Necip Rezak 12,3 milyon dolarlık cezayı ödedi, ev hapsine geçti

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Malezya'da 6 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Başbakan Necip Rezak, partisinin 12,3 milyon dolarlık cezayı ödemesinin ardından ev hapsine geçti. Necip, cezasının kalanını başkent Kuala Lumpur'daki evinde tamamlayacak; ev hapsi başka davadaki 15 yıllık cezayı kapsamıyor.

Malezya'da yolsuzluk davasında 6 yıl hapse mahkum edilen eski Başbakan Necip Rezak, 12,3 milyon dolarlık cezasının ödenmesinin ardından ev hapsine geçti.

Bernama ajansının haberine göre, Ağustos 2022'den beri cezaevinde olan Necip, Yüksek Mahkemenin kararı doğrultusunda, 6 yıllık hapis cezasının kalan kısmını ev hapsinde tamamlamak için başkent Kuala Lumpur'daki evine götürüldü.

Necip'in partisi, ev hapsi için istenen 12,3 milyon dolarlık cezayı ödemişti. Ardından Yüksek Mahkeme Necip'in ev hapsine geçişini onaylamıştı.

Eski Başbakan Necip'in ev hapsi, başka bir davada aldığı 15 yıl hapis cezasını kapsamıyor.

Malezya tarihinin "hapis cezasına çarptırılan ilk eski başbakanı"

Malezya'nın en yüksek adli makamı Federal Mahkeme, Temmuz 2020'de Necip'i Malezya Kamu Kalkınma Fonu'nun (1MDB) yan kuruluşu SRC International'dan "zimmetine para geçirme", "görevi kötüye kullanma", "kara para aklama" ve "güveni kötüye kullanma" gibi 7 ayrı suçtan 12 yıl hapse mahkum etmişti.

Malezya Af Kurulu ise Şubat 2024'te Necip'in 12 yıl hapis cezasını 6 yıla düşürmüş ve para cezasında indirime gitmişti.

Necip, mahkumiyetinin Federal Mahkemece onanmasının ardından, Ağustos 2022'de Kajang Hapishanesi'nde cezasını çekmeye başladı ve "ülke tarihinin hapis cezasına çarptırılan ilk eski başbakanı" oldu.

Necip Aralık 2025'te de 1MDB yolsuzluk skandalına ilişkin görülen davada, 4 ayrı "yetkiyi kötüye kullanma" ve 21 ayrı "kara para aklama" suçlarından suçlu bulunmuş ve 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

1MDB yolsuzluğu

Eski Başbakan Necip Rezak tarafından 2009'da kurulan ve 2015'te yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen 1MDB'den, 4,5 ila 7 milyar doların kaçırıldığı tahmin ediliyor.

Malezya, 12 ülkede kayıp fonların peşinden gitmeyi sürdürüyor.

Kaynak: AA
Kuala LumpurNecip RezakPolitikaEv hapsiMalezyaGüncelDünyaSon Dakika

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